Madhepura News: भूमि विवाद में मारपीट, पांच जख्मी
Madhepura News: कुमारखंड के लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड 11 में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Madhepura News: कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। श्रीनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड 11 मुबारकपुर टोला में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया गया कि मुबारकपुर टोला निवासी मो नौशाद ने बताया कि उनके ही दियादी में डीह वाली जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर मारपीट की गयी। सभी जख्ी व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी जख्मी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली है।
इलाज के लिए सभी घायलों को सीएचसी भेजा गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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