Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhepura News: भूमि विवाद में मारपीट, पांच जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

Madhepura News: कुमारखंड के लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड 11 में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Madhepura News: भूमि विवाद में मारपीट, पांच जख्मी

Madhepura News: कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। श्रीनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भगवती वार्ड 11 मुबारकपुर टोला में दो पक्षों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया गया कि मुबारकपुर टोला निवासी मो नौशाद ने बताया कि उनके ही दियादी में डीह वाली जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर मारपीट की गयी। सभी जख्ी व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी जख्मी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली है।

इलाज के लिए सभी घायलों को सीएचसी भेजा गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।