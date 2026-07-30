Madhepura News: भूमि विवाद में दो लोग हुए जख्मी
Madhepura News: कुमारखंड के यदुअपट्टी वार्ड चार में भूमि विवाद के चलते बुधवार को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल मधेपुरा रेफर किया गया। थानाध्यक्ष ने घटना की जानकारी दी है।
Madhepura News: कुमारखंड। यदुआपट्टी वार्ड चार में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में दो लोग जख्मी हो गए। परिजनों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज कर सदर अस्पताल मधेपुरा रेफर कर दिया। बताया गया कि एक पक्ष के सुरेश साह और राकेश कुमार के बीच मारपीट हुई। थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि मारपीट की जानकारी मिली है । इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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