Madhepura News: आलमनगर में श्रावणी महोत्सव का हुआ शुभारंभ
Madhepura News: आलमनगर में रविवार की रात बाबा सर्वेश्वरनाथ शिवमंदिर में श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव धार्मिक से बढ़कर समाज को एकजुट करने और संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम है। कार्यक्रम में भक्ति संगीत ने भक्तिमय वातावरण पैदा किया।
Madhepura News: आलमनगर एक संवाददाता प्रखंड के बाबा सर्वेश्वरनाथ शिवमंदिर में रविवार की रात श्रावणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का शुभारंभ विधायक सह बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने किया। मंदिर परिसर में आयोजित जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक नरेन्द्र नारायण यादव व महागठबंधन नेता ई. नवीन कुमार निषाद ने किया। महोत्सव में श्री यादव ने भगवान शिव के महिमा का बखान किया। कहा कि श्रावणी महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति व सनातन परंपराओं को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं और उनमें आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है।
महागठबंधन के नेता इंर्. नवीन ने कहा कि सावन का महीना सभी महीने में श्रेष्ठतम महीना है। श्रद्धालु पूरे महीने सात्विकता के भक्ति विभोर बने रहते हैं।महोत्सव में शामिल म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मधुर संगीत से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर राय, चन्द्रशेखर सिंह, चंदेश्वरी सिंह, शिवशंकर सिंह, चंदन चौधरी, संजय सिंह, धर्मेंद्र मंडल, मनी मंडल, राजकुमार साह, राजकिशोर साह आदि मौजूद रहे।
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