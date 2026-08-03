Madhepura News: ताबड़तोड़ गोलीबारी व हत्या से गांव में तनाव

Madhepura News: ताबड़तोड़ गोलीबारी व हत्या से गांव में तनाव
Madhepura News: सिंहेश्वर में श्राद्ध भोज के दौरान दो आपराधिक गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। संदीप यादव और विवेक यादव नामक गैंग के बीच बर्चस्व को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच कर रही है।
Madhepura News: सिंहेश्वर, निज संवाददाता सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी पंचायत का वार्ड दो में शनिवार की देर रात श्राद्ध भोज के दौरान दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी और एक व्यक्ति की मौत होने से गांव में तनाव की स्थिति बनी है। दो आपराधिक गुटों के आमने-सामने आने से पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों गुटों के बीच पहले भी कई आपराधिक घटनाएं और हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अपराधियों के दो गुटों के बीच बर्चस्व को लेकर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक गुट का नेतृत्व संदीप यादव पहलवान और दूसरे गुट का नेतृत्व विवेक यादव करता है।
पुलिस के अनुसार संदीप यादव अपने साथियों के साथ श्राद्ध भोज में पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने पर विरोधी गुट भी हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद ही दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गयी। गोलियों की तरतराहट से क्षेत्र में दहशत फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके 20 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं। लगातार हो रही फायरिंग से पूरा गांव दहल उठा। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से जख्मी रामू यादव (45) की मौत हो गयी। गंभीर रूप से घायल राजकुमार यादव का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सिंहेश्वर, शंकरपुर सहित आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान घटना स्थल से कई खोखा बरामद किया गया। घायल राजकुमार यादव की मां गीता देवी के आवेदन पर पुलिस ने 6 नामजद और 7-8 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर लगातार छापेमारी की जा रही है। सिंहेश्वर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है। नामजद और अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी जारी है।
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