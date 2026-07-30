Madhepura News: सामाजिक चेतना के लिए समर्पित थे सोनाय महाराज

Madhepura News: कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। प्रखंड के बेलारी पंचायत स्थित सोनाय धाम में सोनाय एकलव्य चेतना परिषद व ग्रामीणों के सौजन्य से त्रिदिवसीय सोनाय महोत्सव व मेला का भव्य आयोजन किया गया है। बुधवार को सोनाय महोत्सव व मेला का उदघाटन विधायक रमेश ऋषिदेव, एमएलसी डॉ अजय कुमार सिंह, पूर्व सांसद विश्वमोहन कुमार एवं नेपाल के पूर्व मंत्री शिवकुमार मंडल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया डॉ विश्वबन्धु बादल ने की। मौके पर उन्होंने सभी अतिथियों को शॉल व बुके देकर सम्मानित किया। मौके पर विधायक ने कहा कि सामाजिक उत्थान और चेतना जागृत करने के लिए समर्पित होकर काम करने वाले लोक देवता सोनाय महाराज ने समाज को एक अलग दिशा प्रदान किया।

उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय महोत्सव व मेला को राजकीय महोत्सव व मेला बनाने के लिए सरकार तक बात पहुंचायी जाएगी। एमएलसी डॉ सिंह ने कहा कि समतामूलक समाज के लिए संघर्षरत रहने वाले सोनाय महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में समाज के वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करने का काम किया। पूर्व सांसद विश्वमोहन कुमार ने कहा कि जन सेवा की भावना रखने वाले महाराज जी ने समाज में एक आदर्श स्थापित किया है। नेपाल के पूर्व मंत्री शिवकुमार मंडल ने कहा कि बाबा सोनाय महाराज लोकदेवता थे और उनके कृतित्व व व्यक्तित्व ने सामाजिक उत्थान की दिशा में अलग पहचान बनायी जो भारत के साथ ही नेपाल में भी प्रसिद्ध है। कार्यक्रम में सोनाय एकलव्य चेतना परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल, राष्ट्रीय महामंत्री चुल्हाई कामत, अखिल केवट कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत मंडल, मनोज कुमार मंडल, ओम प्रकाश मंडल, रविशंकर केवट, शिवशंकर केवट, रामपुकार कामती, अशोक मंडल, पूर्व मुखिया संदीप कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार यादव, सुबंधु दास, धीरेन्द्र मंडल सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा देने की मांग सरकार से की। मौके पर विद्यानंद मंडल, गजेन्द्र सिंह, खुर्शीद हयात, चन्द्रेश्वरी मंडल, अखिलेश यादव, यदुनंदन यादव, राजीव मंडल, राजा मंडल, संजय ऋषिदेव, चंदर ऋषिदेव, राधारमण सिंह, मनोरमा कुमारी, जग्रन्नाथ मंडल ,राजेश शर्मा, अमित मंडल,मोहन कुमार, जंगल मंडल आदि मौजूद रहे।