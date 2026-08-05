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Madhepura News: श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन सेवा शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: श्रावणी मेला के अवसर पर श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन द्वारा नि:शुल्क सेवा शिविर शुरू किया गया। उद्घाटन समारोह में कई अधिकारी उपस्थित थे। अतिथियों ने शिविर का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए जारी सुविधाओं की सराहना की। इस फाउंडेशन की वर्षों से चल रही दीन-दुखियों की सेवा की प्रशंसा की गई।

Madhepura News: श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन सेवा शिविर शुरू

Madhepura News: सिंहेश्वर निज संवाददाता श्रावणी मेला के अवसर पर श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन द्वारा संचालित नि:शुल्क सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम संतोष कुमार, एएसपी प्रवेन्द्र भारती, नगर पंचायत अध्यक्ष पूनम देवी, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के कोषाध्यक्ष दिलीप खंडेलवाल, सदस्य विजय कुमार सिंह, लाल बाबा, हरेंद्र मंडल, रोशन ठाकुर, योग नारायण, सरोज सिंह सहित श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने सेवा शिविर का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधा की जानकारी ली। अतिथियों ने फाउंडेशन द्वारा वर्षों से लगातार संचालित की जा रही नि:स्वार्थ सेवा की सराहना की।

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