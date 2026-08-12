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Madhepura News: ब्लॉक सहित सभी पंचायतों में निकलेगा हर घर तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: कुमारखंड में 13 और 14 अगस्त को हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। बीडीओ शशिभूषण सुमन के अनुसार, सभी पंचायतों में स्थलों का चयन किया गया है और कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इस यात्रा में पंचायत के सभी सदस्य और आम लोग शामिल होंगे। यह यात्रा 'वन्दे मातरम्' गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है।

Madhepura News: ब्लॉक सहित सभी पंचायतों में निकलेगा हर घर तिरंगा यात्रा

Madhepura News: कुमारखंड। प्रखंड मुख्यालय सहित सभी 21 पंचायतों में 13 व 14 अगस्त को हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीडीओ शशिभूषण सुमन ने बताया कि इसके लिए सभी पंचायतों में स्थल का चयन कर लिया गया है और वहां पर कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। सभी पंचायत में मुखिया, समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, गण्यमान्य नागरिकों, आमलोगों को भागीदारी सुनिश्चित करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वन्दे मातरम् गीत की 150 वर्ष पुरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।

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