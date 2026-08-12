Madhepura News: ब्लॉक सहित सभी पंचायतों में निकलेगा हर घर तिरंगा यात्रा
Madhepura News: कुमारखंड में 13 और 14 अगस्त को हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। बीडीओ शशिभूषण सुमन के अनुसार, सभी पंचायतों में स्थलों का चयन किया गया है और कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इस यात्रा में पंचायत के सभी सदस्य और आम लोग शामिल होंगे। यह यात्रा 'वन्दे मातरम्' गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है।
Madhepura News: कुमारखंड। प्रखंड मुख्यालय सहित सभी 21 पंचायतों में 13 व 14 अगस्त को हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बीडीओ शशिभूषण सुमन ने बताया कि इसके लिए सभी पंचायतों में स्थल का चयन कर लिया गया है और वहां पर कर्मी को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। सभी पंचायत में मुखिया, समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, गण्यमान्य नागरिकों, आमलोगों को भागीदारी सुनिश्चित करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वन्दे मातरम् गीत की 150 वर्ष पुरे होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।