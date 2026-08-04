Madhepura News: हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौत, चालक जख्मी

Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। चौसा- उदाकिशुनगंज स्टेट हाईवे 58 पर घोषई नहर के पास रविवार की देर रात करीब साढ़े 11 बजे हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक वृद्ध की मौत हो गई। सड़क दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर कुछ देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। इस कारण एसएच 58 पर देर रात कुछ देर के लिए आगमन प्रभावित रहा। मृतक पूर्णिया जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी बाइक चालक को सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया गया कि आधा दर्जन से अधिक सवारी लोड कर एक सीएनजी टेंपो मुरलीगंज से भागलपुर जा रही थी।

बाइक पर सवार युवक भी कलासन से चौसा की दिशा में जा रहा था। इसी बीच एसएच 58 पर घोषई नहर के पास सीएनजी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे सीएनजी में सवार कुछ लोग और बाइक सवार युवा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंची 112 पुलिस टीम ने देर रात ही सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा में भर्ती कराया। उपचार के दौरान डॉक्टर ने सीएनजी में सवार पूर्णिया जिले के बनमनखी थाना अंतर्गत पिपरा टोला निवासी कमलेश्वरी ततमा (70) को मृत घोषित कर दिया। जबकि गंभीर रूप से जख्मी बाइक चालक चौसा थाना क्षेत्र के कलासन निवासी ललन कुमार को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष रवि कुमार पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की जांच की जा रही है।