Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhepura News: करंट लगने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

Madhepura News: ग्वालपाड़ा के भलुआही गांव में महेश्वर मेहरा (55) की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। वह घर से बाहर जा रहा था, तभी गिरे हुए बिजली के तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।

Madhepura News: करंट लगने से अधेड़ की मौत

Madhepura News: ग्वालपाड़ा। थाना क्षेत्र के भलुआही गांव में बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक महेश्वर मेहरा (55) भलुआही वार्ड 7 का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि वह पैदल घर से बाहर जा रहा था। घर से थोड़ी दूर चौराहे के समीप वह जमीन पर गिरे बिजली तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। सीओ देवकृष्ण कामत ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकारी प्रावधान के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।