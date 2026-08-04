Madhepura News: करंट लगने से अधेड़ की मौत

Madhepura News: करंट लगने से अधेड़ की मौत
Madhepura News: ग्वालपाड़ा के भलुआही गांव में महेश्वर मेहरा (55) की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। वह घर से बाहर जा रहा था, तभी गिरे हुए बिजली के तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार को सरकारी सहायता दी जाएगी।
Madhepura News: ग्वालपाड़ा। थाना क्षेत्र के भलुआही गांव में बिजली करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक महेश्वर मेहरा (55) भलुआही वार्ड 7 का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि वह पैदल घर से बाहर जा रहा था। घर से थोड़ी दूर चौराहे के समीप वह जमीन पर गिरे बिजली तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। सीओ देवकृष्ण कामत ने बताया कि मृतक के परिवार को सरकारी प्रावधान के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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