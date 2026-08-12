Madhepura News: एमओ के डीपीओ बनने पर दी गई समारोह पूर्वक विदाई
Madhepura News: कुमारखण्ड के एमओ रुपेश कुमार को 70वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा विभाग में डीपीओ बनने पर विदाई कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया और उनके तीन साल के कार्यकाल की सराहना की। सभी ने उन्हें फूल और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया।
Madhepura News: कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। प्रखंड में पदस्थापित एमओ रुपेश कुमार के 70वीं बीपीएससी परीक्षा पास कर शिक्षा विभाग में डीपीओ बनने के बाद प्रशिक्षण में जाने से पूर्व भावभीनी विदाई दी गयी। मंगलवार को ब्लॉक में आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में का संचालन जदयू राज्य परिषद सदस्य प्रो प्रमोद यादव ने किया। सम्मान समारोह में सभी लोगों ने उन्हें फूल माला, बुके, अंगवस्त्र आदि देकर सम्मानित किया। मौके पर प्रो प्रमोद यादव, संजय कुमार गांधी, अशोक कुमार यादव, राजीव रंजन आदि वक्ताओं ने वर्तमान एमओ के तीन साल के कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम में सहायक योजना व लेखा पदाधिकारी रिपुदमन, आरडीओ मो कामरान , बीडीओ शशिभूषण सुमन, सीओ विशाल अग्रवाल, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रशांत कुमार, बीस सूत्री अध्यक्ष संजय कुमार गांधी, उपाध्यक्ष राजीव रंजन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पूर्वी गौतम राणा साह, विनय कुमार साह, लोजपा ( रा) अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, समाजसेवी पिन्टू यादव, संजीव कुमार सुमन, निरंजन कुमार, पीडीएस संघ अध्यक्ष कुशेश्वर कौशिक, अशोक कुमार यादव, सुधीर ठाकुर, दिलीप कुमार साह, मो खातिम, सुदिष्ट यादव, अब्दुल कयूम, नीरज कुमार, विद्यानंद मंडल, प्रमोद राम, मिथिलेश कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
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