Madhepura News: भीषण गर्मी से हलकान दिखे लोग
Madhepura News: कुमारखंड में भीषण गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। लोग घरों में या छांव में रह रहे हैं। गर्मी के कारण बीमारियों में वृद्धि हुई है जबकि ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। किसानों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Madhepura News: कुमारखंड। भीषण गर्मी व तेज धूप के कारण मंगलवार को लोगों का हाल बेहाल हो गया। दिन में तेज धूप से दोपहर के समय तो लोग घरों में या छांव में दुबके रहने पर मजबूर रहे। भीषण गर्मी के इस मौसम में लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई। गर्मी ज्यादा होने के कारण वायरल फीवर, उल्टी, दस्त की बीमारियां भी बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने से ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई। बढ़ते तापमान से परेशान लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिक, ठंडी लस्सी, गन्ना का जूस, आइसक्रीम व अन्य पेय का सेवन करते देखे जा रहे थे।
गर्मी के कारण लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। खासकर खेतों में काम करने वाले किसानों को गर्मी का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा और परेशानी भी झेलनी पड़ी। सुबह छह बजते ही सूर्य देव के तीखे तेवर दिखाई देना शुरू कर दिया। दोपहर होते-होते गर्म हवाएं चलने लगी। इस कारण लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकलते दिख रहे थे। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते नजर आए।
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