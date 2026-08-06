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Madhepura News: सहयोग शिविर में किशोरियों के सशक्तिकरण की पहल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: प्रखंड के रतनपुरा पंचायत भवन में विविध कार्यक्रम का आयोजन बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सखी वार्ता व एमएचएम किट वितरण मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनि

Madhepura News: सहयोग शिविर में किशोरियों के सशक्तिकरण की पहल

Madhepura News: मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वीमेन एम्पावरमेंट (डीएचईडब्ल्यू) मधेपुरा द्वारा सहयोग शिविर के अवसर पर घैलाढ़ प्रखंड के रतनपुरा पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सखी वार्ता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किट वितरण और नेतृत्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की जानकारी

कार्यक्रम के दौरान किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, संतुलित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार, बाल विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, महिला हेल्पलाइन-181 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी गयी। किशोरियों को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किट का वितरण किया गया। कियाोरियों को माहवारी के दौरान स्वच्छता अपनाने, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और सामाजिक भ्रांतियों से ऊपर उठकर आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का संदेश दिया गया।

उपस्थित व्यक्ति

कार्यक्रम में गायत्री कुमारी, जिला परियोजना प्रबंधक अमन कुमार झा, जिला मिशन कॉर्डिनेटर मो. इमरान आलम, रतनपुरा के मुखिया राहुल कुमार, लैंगिक विशेषज्ञ मुमताज आलम, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अभिमन्यु कुमार, एएनएम चांदनी कुमारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी सेविका आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को जन-जन तक पहंुचाने का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

यह कार्यक्रम कब और कहाँ आयोजित किया गया?
यह कार्यक्रम मधेपुरा के रतनपुरा पंचायत भवन में आयोजित किया गया।
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