Madhepura News: बिजली का सामान चोरी मामले में केस
Madhepura News: पुरैनी प्रखंड में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया। जांच में अवैध बिजली सामग्री मिली, जिसमें 16 एम एम का 200 मीटर एल टी केबल शामिल है। पिछले कुछ महीनों से कृषि ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाएं हुई हैं। थाना अध्यक्ष ने सरकारी संपत्ति चोरी का मामला दर्ज किया है।
Madhepura News: पुरैनी। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। जेई मुकेश कुमार ने बताया कि औराय वार्ड पांच में जांच के दौरान एक घर में अवैध बिजली सामग्री एल टी केवल 16 एम एम के दो सौ मीटर पाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से औराय बहियार, खैरहो बहियार, गणेशपुर बहियार में लगातार कृषि ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी हुई है। थाना अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।