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Madhepura News: बिजली का सामान चोरी मामले में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: पुरैनी प्रखंड में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया। जांच में अवैध बिजली सामग्री मिली, जिसमें 16 एम एम का 200 मीटर एल टी केबल शामिल है। पिछले कुछ महीनों से कृषि ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाएं हुई हैं। थाना अध्यक्ष ने सरकारी संपत्ति चोरी का मामला दर्ज किया है।

Madhepura News: बिजली का सामान चोरी मामले में केस

Madhepura News: पुरैनी। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। जेई मुकेश कुमार ने बताया कि औराय वार्ड पांच में जांच के दौरान एक घर में अवैध बिजली सामग्री एल टी केवल 16 एम एम के दो सौ मीटर पाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से औराय बहियार, खैरहो बहियार, गणेशपुर बहियार में लगातार कृषि ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी हुई है। थाना अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।

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