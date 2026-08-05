Madhepura News: कटाव स्थल की निगरानी कर त्वरित कार्रवाई करें : डीएम
Madhepura News: पर खतरे की आशंका मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मुरलीगंज स्थित बलुआहा पुल के समीप रेलवे ढाला से पहले कोसी नदी से हो रहे कटाव का डीएम अभिषेक रंजन ने म
Madhepura News: मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मुरलीगंज स्थित बलुआहा पुल के समीप रेलवे ढाला से पहले कोसी नदी से हो रहे कटाव का डीएम अभिषेक रंजन ने मंगलवार को स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कटाव की स्थिति का गहन अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)द्वारा कराए जा रहे कार्य के दौरान आसपास से मिट्टी की कटाई होने के कारण कोसी नदी की धारा प्रभावित हुई है। इससे नदी का प्रवाह परिवर्तित होने से कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस कारण 33 हजार मुरलीगंज विद्युत लाइन के पोल पर खतरे की आशंका व्यक्त की गयी।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एनएचएआई की कार्य एजेंसी को निर्देश दिया कि विद्युत अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक एवं कटाव निरोधी कार्य किए जाएं, ताकि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बाधित न हो और भविष्य में किसी प्रकार की क्षति से बचाव किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ स्थिति की सतत निगरानी करने और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता अरविन्द कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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