Madhepura News: जनसुनवाई में 76 आवेदनों पर डीएम ने की सुनवाई

Madhepura News: मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेकट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डीएम अभिषेक रंजन ने लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और मांगों से संबंधित 76 आवेदन डीएम के समक्ष प्रस्तुत किए। डीएम ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले में त्वरित, प्रभावी एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी, और न्याय संगत तरीके से किया जाए। डीएम ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है।