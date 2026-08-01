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Madhepura News: जनसुनवाई में 76 आवेदनों पर डीएम ने की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मधेपुरा में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डीएम अभिषेक रंजन ने 76 आवेदन सुने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

Madhepura News: जनसुनवाई में 76 आवेदनों पर डीएम ने की सुनवाई

Madhepura News: मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेकट्रेट में शुक्रवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डीएम अभिषेक रंजन ने लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और मांगों से संबंधित 76 आवेदन डीएम के समक्ष प्रस्तुत किए। डीएम ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले में त्वरित, प्रभावी एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी, और न्याय संगत तरीके से किया जाए। डीएम ने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई में प्राप्त मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब नहीं होने दें।

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