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Madhepura News: जनसुनवाई में डीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: सोमवार को मधेपुरा में कलेक्ट्रेट में डीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम हुआ। लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज करवाईं और 18 आवेदन प्रस्तुत किए। डीएम ने गंभीरता से समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया, और शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने की बात कही।

Madhepura News: जनसुनवाई में डीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं

Madhepura News: मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लोगों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं व शिकायतें डीएम के समक्ष रखी। लोगों की विभिन्न समस्याओं व शिकायतों से संबंधित 18 आवेदन डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डीएम ने प्रत्येक आवेदक की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामले का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए आवेदकों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराएं। मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर लापरवाही, और अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

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