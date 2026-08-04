Madhepura News: प्रखंड के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर शिव मंदिरों में सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यालय स्थित शिव मंदिर में अहले सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। देर शाम तक जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। सावन की पहली सोमवारी पर चौसा, फुलौत, घोषई, कलासन, लौआलगान, अरजपुर, भटगामा, चिरौरी, मोरसंडा, खलीफा टोला, बड़की बढ़ौना, छोटकी बढ़ौना सहित अन्य शिव मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। रविवार की देर शाम भागलपुर से गंगाजल भरकर बाबा सिंहेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने वाले कांवरियों के लिए भटगामा जीरोमाइल से चौसा मुख्यालय होते हुए कलासन बस स्टैंड तक सेवा शिविर लगाया है।