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Madhepura News: कांवरिया के लिए सड़क मार्ग में सुरक्षा की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: । विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह ने प्रधान सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा कि भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड स्थित महादेवपुर घाट से हज

Madhepura News: कांवरिया के लिए सड़क मार्ग में सुरक्षा की मांग

Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। सावन महीने में जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले कांवरिया के लिए सुरक्षा की मांग की गयी है। विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह ने प्रधान सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा कि भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड स्थित महादेवपुर घाट से हजारों श्रद्धालु कांवर और डाक बम बनाकर जल उठते हैं और बाबा सिंहेश्वर नाथ सहित विभिन्न शिवालयों में जल अर्पण करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग में रहे सभी थाने को निर्देशित किया जाए कि वह रविवार की रात गश्ती करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

उन्होंने डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को भी पत्र भेजा है।

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