Madhepura News: कांवरिया के लिए सड़क मार्ग में सुरक्षा की मांग

Madhepura News: कांवरिया के लिए सड़क मार्ग में सुरक्षा की मांग
Madhepura News: । विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह ने प्रधान सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा कि भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड स्थित महादेवपुर घाट से हज
Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। सावन महीने में जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न मार्गों से गुजरने वाले कांवरिया के लिए सुरक्षा की मांग की गयी है। विधान परिषद सदस्य डॉ अजय कुमार सिंह ने प्रधान सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर कहा कि भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड स्थित महादेवपुर घाट से हजारों श्रद्धालु कांवर और डाक बम बनाकर जल उठते हैं और बाबा सिंहेश्वर नाथ सहित विभिन्न शिवालयों में जल अर्पण करते हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस मार्ग में रहे सभी थाने को निर्देशित किया जाए कि वह रविवार की रात गश्ती करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
उन्होंने डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को भी पत्र भेजा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।