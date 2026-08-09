Madhepura News: एमडीएम खाने के बाद 70 बच्चे बीमार, अभिभावकों में आक्रोश

Madhepura News: गम्हरिया (मधेपुरा) में एक स्कूल में शनिवार को एमडीएम में खिचड़ी खाने के बाद 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। खichड़ी में छिपकली गिरने का कारण बताया गया है। 61 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और सभी की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। अभिभावकों ने मामले की जांच की मांग की है।

Madhepura News: गम्हरिया (मधेपुरा), एक प्रतिनिधि गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में बभनी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाहा में शनिवार को एमडीएम में खिचड़ी खाने के बाद करीब 70 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। 61 बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज किया गया। हालात में सुधार होने के बाद सभी बच्चों को घर भेज दिया गया। खिचड़ी में छिपकली गिरना बच्चों के बीमार होने का कारण बताया जा रहा है। एमडीएम खाने से कई बच्चों के बीमारी होने से आक्रोशित अभिभावकों ने थोड़ी देर के लिए हंगामा भी किया।

घटना का विवरण बताया गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय दाहा में शनिवार एमडीमए में बच्चों को खिचड़ी खिलाई गई। स्कूल में छुट्टी के बाद सभी बच्चे स्कूल चले गए। दिन के करीब दो बजे घर में कुछ बच्चों को पेट दर्द और चक्कर आने के शिकायत हुई। स्कूल से वापस लौटे कई बच्चों को इस तरह की शिकायत होने के बाद अभिभावक सक्रिय हुए। अभिभावक बच्चों को लेकर सीएचसी पहुंचने लगे। कुछ ही देर में 61 बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में उपचार सीएचसी में इलाज के बाद हालत में सुधार होने पर शाम करीब छह बजे तक सभी बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। छात्र श्रीवास्तव कुमार, रूपक कुमार, साक्षी कुमारी, सरस्वती कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, अभिमन्यु कुमार ने कहा कि खिचड़ी खाने के कुछ देर बाद ही उनलोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों ने कहा कि भोजन की थाली में मरी हुई छिपकली भी मिली थी। अभिभावकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीएचसी में अचानक कई बीमार बच्चों के पहुंचने के कारण कुछ देर के लिए अफरा- तफरी जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों का इलाज शुरू किया। इस घटना को लेकर बच्चों के अभिभावक बेहद आक्रोशित नजर आए।

विद्यालय की प्रतिक्रिया विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यапिका किरण कुमारी ने बताया कि शनिवार की दोपहर में बच्चों को खिचड़ी परोसी गई थी। एमडीएम खाने के बाद बच्चे घर चले गए थे। घर पहुंचने के कुछ देर बाद कई बच्चों को पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत मिली है। डीपीओ रवि शास्त्री ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। इस मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में यदि लापरवाही सामने आएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।