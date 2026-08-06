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Madhepura News: सहयोग शिविर में 93 आवेदनों पर शुरू हुई कार्रवाई।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मुरलीगंज में हरिपुरकला पंचायत के सरकारी भवन में बुधवार को सहयोग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राजस्व, कृषि, बिजली, मनरेगा, और अन्य विभागों से काउंटर लगाये गये, जहाँ ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 93 आवेदन दिए। पंचायत सचिव ने सभी आवेदनों की जांच का आश्वासन दिया।

Madhepura News: सहयोग शिविर में 93 आवेदनों पर शुरू हुई कार्रवाई।

Madhepura News: मुरलीगंज, निज प्रतिनिधि हरिपुरकला पंचायत के पंचायत सरकार भवन में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं तथा उनके समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होकर चार बजे शाम तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा किए। शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कृषि, बिजली, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन एवं शौचालय योजना सहित कुल आठ विभागों के काउंटर लगाए गए थे।पंचायत सचिव सुधांशु कुमार ने बताया कि शिविर में कुल 93 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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संबंधित विभागों द्वारा सभी आवेदनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

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