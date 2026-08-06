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Madhepura News: विभिन्न योजनाओं से जुड़े 50 मामले का निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: चौसा के अरजपुर पूर्वी पंचायत में बुधवार को एक जन सहयोग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर योजना, शिक्षा, सड़क, बिजली, कृषि, और विभिन्न योजनाओं से जुड़े 50 मामलों का निष्पादन किया गया। इस शिविर में कई अधिकारी और पंचायत के सदस्य भी उपस्थित रहे।

Madhepura News: विभिन्न योजनाओं से जुड़े 50 मामले का निष्पादन

Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के अरजपुर पूर्वी पंचायत में बुधवार को हुई जन सहयोग शिविर में विभिन्न योजनाओं से जुड़े 50 मामले का निष्पादन किया गया है। अरजपुर पूर्वी के पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, शिक्षा, सड़क, बिजली, कृषि, दाखिल खारिज, परिमार्जन, आंगनवाड़ी, पीडीएस, पीएचडी, सिंचाई, प्रधानमंत्री आवास, श्रमिक, जीविका, पशुपालन, सहकारिता, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और छात्रवृत्ति योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लगभग पांच दर्जन आवेदन प्राप्त किए गए।

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मौके पर बीडीओ सरीना आजाद, सीओ उदय कांत मिश्र, बिजली जेई राजीव रंजन, जीविका के चंद्र मोहन पासवान, मुखिया मीरा देवी, प्रफुल्ल कुमार, विद्यानंद सिंह, प्रताप नारायण मंडल, अंबिका प्रसाद मंडल, बम-बम कुमार, रणवीर ठाकुर, सुबोध पासवान, पंकज कुमार, मो. कौशल आदि मौजूद रहे।

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