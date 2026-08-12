Madhepura News: चार माह से वेतन नहीं मिला तो हड़ताल पर गए सफाईकर्मी, कचरे से पटा परिसर

Madhepura News: सिंहेश्वर मंदिर में सफाईकर्मियों ने चार माह से वेतन नहीं मिलने पर काम रोक दिया है। इससे मंदिर परिसर में कचरा जमा हो गया है और बदबू फैलने लगी है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया और डीएम तथा एसपी मौके पर पहुंचे। सफाईकर्मियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है।

Madhepura News: सिंहेश्वर। निज संवाददाता सिंहेश्वर मंदिर में मंगलवार को सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। चार माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज मंदिर के सफाईकर्मियों ने काम बंद कर दिया, जिसके बाद मंदिर परिसर और आसपास कचरे से पट गया। 24 घंटे से अधिक समय तक कचरा जमा रहने से बदबू फैलने लगी और मंदिर परिसर का वातावरण गंधयुक्त हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सफाई व्यवस्था ठप होने की सूचना पर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर शाम डीएम और एसपी सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर की साफ-सफाई तथा श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही तत्काल मंदिर परिसर की सफाई कराने को कहा。

आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर सफाई व्यवस्था बनी चुनौती सिंहेश्वर मंदिर में सावन के दौरान रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खासकर सोमवारी के दिन यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में चार माह के वेतन भुगतान को लेकर सफाईकर्मियों की नाराजगी और उसके कारण सफाई व्यवस्था का ठप होना प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया। फिलहाल थानाध्यक्ष की पहल के बाद सफाईकर्मी काम पर लौट आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि चार माह से लंबित वेतन का भुगतान कब होगा और ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए प्रशासन क्या स्थायी व्यवस्था करता है।

चार माह से वेतन नहीं मिला, गुस्से में सफाईकर्मियों ने रोका काम हड़ताल पर गए सफाईकर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले चार महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मियों का धैर्य मंगलवार को जवाब दे गया और उन्होंने सफाई कार्य बंद कर दिया। सफाई कर्मियों के काम रोकते ही मंदिर परिसर में जगह-जगह कचरा जमा होने लगा। सावन में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण स्थिति कुछ ही घंटों में गंभीर हो गई। सोमवार को भारी भीड़ के बाद मंगलवार तक कचरा नहीं उठने से मंदिर के आसपास गंदगी के साथ दुर्गंध भी फैलने लगी।

दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बाद बिगड़ी सफाई व्यवस्था सावन की दूसरी सोमवारी को सिंहेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा था। दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कचरा जमा हुआ। सामान्य स्थिति में सोमवार की भीड़ के बाद रात से ही सफाई शुरू हो जाती, लेकिन सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण कचरा पड़ा रहा।

मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी और दुर्गंध के बीच से गुजरना पड़ा। इससे मंदिर परिसर की व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे।

डीएम बोले- आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी सफाईकर्मियों के वेतन का भुगतान देर शाम मंदिर पहुंचे डीएम ने सफाईकर्मियों के वेतन से जुड़े मामले पर कहा कि सफाईकर्मियों का भुगतान संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा। वहीं, तत्काल सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मधेपुरा नगर परिषद के सफाईकर्मियों को भेजकर मंदिर परिसर की साफ-सफाई कराई जाए।

डीएम ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया, ताकि भीड़ को नियंत्रित करने के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रखी जा सके।

बाहर के सफाईकर्मियों को काम नहीं करने देने पर अड़े थे कर्मी