Madhepura News: फर्श पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं बच्चे
Madhepura News: पुरैनी के चटनमा गांव में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए खेल मैदान में छोटे बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से स्थिति और खराब हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि खेल के लिए बने इस स्थल का सही उपयोग नहीं हो रहा है, यह पैसे की बर्बादी है।
Madhepura News: पुरैनी, संवाद सूत्र। प्रखंड क्षेत्र के वंश गोपाल पंचायत अंतर्गत चटनमा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य वद्यिालय खेल मैदान परिसर में मनरेगा योजना से नर्मिाण किए गए पक्की आयताकार फर्श पर छोटे-छोटे बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। जबकि इस योजना का उद्देश्य था कि खेलकूद के दौरान छात्र-छात्राओं को समुचित लाभ मिल सके लेकिन पक्की आयताकार नर्मिाण के दौरान चारों तरफ लगभग एक फीट के फ्लैंग से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाने से और परेशानी बढ़ जाती रही है। चंदेश्वरी यादव, राकेश मंडल, माधव यादव सहित कई ग्रामीणों ने कहा कि नर्मिाण किए गए फर्श का सदुपयोग के जगह दुरुपयोग होना रुपए की बर्बादी है।
बीडीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अप दिशा में सकारात्मक पहल किया जाएगा
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