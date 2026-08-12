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Madhepura News: कुमारखंड : 8.30 बजे ब्लॉक में प्रमुख फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: कुमारखंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बीडीओ शशिभूषण सुमन ने झंडोतोलन का समय निर्धारित किया है। 8.30 बजे प्रखंड कार्यालय में प्रमुख द्वारा, और अन्य सरकारी कार्यालयों में विभिन्न समय पर झंडा फहराया जाएगा। पूरे प्रखंड में समारोह की तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं।

Madhepura News: कुमारखंड : 8.30 बजे ब्लॉक में प्रमुख फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

Madhepura News: कुमारखंड,निज संवाददाता। प्रखंड प्रमुख सिंधी सूर्य के निर्देश पर बीडीओ शशिभूषण सुमन ने 80वें स्वाधीनता दिवस पर झंडोतोलन का समय निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि ब्लॉक परिसर सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, सभी थाना, सीएचसी, कॉलेज, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल में स्वाधीनता दिवस पर झंडोतोलन का समय निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रमुख सिंधी सूर्य द्वारा 8.30 बजे प्रखंड कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा प्रखंड उप प्रमुख नगीना देवी द्वारा बाल विकास परियोजना में 8.40 बजे झंडोतोलन किया जाएगा। इसके साथ ही कौशल विकास केंद्र में 8.50 बजे, मनरेगा परिसर में 9.00 बजे, सीएचसी में 9.10 बजे, आदर्श सिंहेश्वर मध्य विद्यालय में 9.20 बजे ,बीआरसी में 9.30 बजे, व्यापार मंडल में 9.40 बजे, पशु चिकित्सालय में 9.50 बजे,एनपी इंटर कॉलेज में 10:00 बजे , कुमारखंड थाना में 10.10 बजे, महर्षि मेंही हाई स्कूल में 10.25 बजे, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल में 10.40 बजे एवं श्रीनगर थाना में 11.05 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने कहा कि सभी स्कूली बच्चों द्वारा सुबह में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। साथ ही सभी ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। उधर, स्वाधीनता दिवस को लेकर पूरे प्रखंड क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दी गई है। हर झंडोत्तोलन के जगह साफ सफाई व रंग-रोगन का काम जोर-शोर से चल रहा है। बाजारों में तिरंगा झंडा के अलावा विभिन्न प्रकार के सामग्री दुकानदारों द्वारा बेचने के लिए सजाए जा रहे हैं। लोगों में स्वाधीनता दिवस को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

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