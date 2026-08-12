Madhepura News: कुमारखंड : 8.30 बजे ब्लॉक में प्रमुख फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

Madhepura News: कुमारखंड,निज संवाददाता। प्रखंड प्रमुख सिंधी सूर्य के निर्देश पर बीडीओ शशिभूषण सुमन ने 80वें स्वाधीनता दिवस पर झंडोतोलन का समय निर्धारित कर दिया है। इस संबंध में बीडीओ ने बताया कि ब्लॉक परिसर सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, सभी थाना, सीएचसी, कॉलेज, हाईस्कूल, मिडिल स्कूल में स्वाधीनता दिवस पर झंडोतोलन का समय निर्धारित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रखंड प्रमुख सिंधी सूर्य द्वारा 8.30 बजे प्रखंड कार्यालय परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। इसके अलावा प्रखंड उप प्रमुख नगीना देवी द्वारा बाल विकास परियोजना में 8.40 बजे झंडोतोलन किया जाएगा। इसके साथ ही कौशल विकास केंद्र में 8.50 बजे, मनरेगा परिसर में 9.00 बजे, सीएचसी में 9.10 बजे, आदर्श सिंहेश्वर मध्य विद्यालय में 9.20 बजे ,बीआरसी में 9.30 बजे, व्यापार मंडल में 9.40 बजे, पशु चिकित्सालय में 9.50 बजे,एनपी इंटर कॉलेज में 10:00 बजे , कुमारखंड थाना में 10.10 बजे, महर्षि मेंही हाई स्कूल में 10.25 बजे, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल में 10.40 बजे एवं श्रीनगर थाना में 11.05 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया है।