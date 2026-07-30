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Madhepura News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गयी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: बिहारीगंज नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सड़क अतिक्रमण एवं जाम की समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में नो इंट्री बोर्ड लगाने, पीएम आवास योजना की राशि का भुगतान और साफ-सफाई कार्य के लिए नए कंप्यूटर खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। जनहित से जुड़े प्रस्ताव तुरंत लागू करने की अपील की गई।

Madhepura News: सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गयी

Madhepura News: बिहारीगंज निज प्रतिनिधि नगर पंचायत कार्यालय में बुधवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बिहारीगंज बाजार में सड़क अतिक्रमण और सड़क जाम की दिनों- दिन गहराती समस्या पर विचार विमर्श कर चिन्हित स्थानों पर नो इंट्री का बोर्ड लगवाने का निर्णय लिया गया। पिछली योजनाओं की लंबित राशि का भुगतान करने, पीएम आवास योजना के लाभुकों के दूसरे किस्त का भुगतान करने पर चर्चा की गयी। इसके अलावा विभागीय निर्देश के आलोक में पूर्व के सफाई एजेंसी को कार्यमुक्त कर नगर पंचायत द्वारा साफ-सफाई कार्य करवाने पर सहमति और पीएम आवास योजना संबंधी कार्य के लिए एक सेट नया कंप्यूटर खरीदने का प्रस्ताव लिया गया।

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उप मुख्य पार्षद गुड़िया कुमारी ने कहा कि अपना हित साधने के लिए किसी को भी मनमानी करने की छूट मिलना जनहित में नहीं है। सदस्य चांदनी कुमारी, बिलकिश खातून, बमबम कुमार राय ने बताया कि आज की बैठक में जनहित से जुड़े सभी पारित प्रस्ताव शीघ्र धरातल पर लागू करने का आग्रह किया गया है। अब तक हो रही अनदेखी से शहर के विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। बैठक में मुख्य पार्षद नीतू देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मनीला राज, बमबम कुमार राय,चांदनी कुमारी, बिलकिश खातून मौजूद रहे।

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