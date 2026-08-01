Madhepura News: बाइक की डिक्की से बदमाशों ने निकाले तीन लाख रुपए
Madhepura News: बिहारीगंज में बबलू कुमार की बाइक की डिक्की से बदमाशों ने दिन-दहाड़े 3 लाख रुपए चुरा लिए। घटना के बाद केस दर्ज किया गया है, और पुलिस बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बाइक सवार बदमाशों ने कई छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया है।
Madhepura News: बिहारीगंज निज प्रतिनिधि नगर पंचायत के कुश्थन वार्ड एक निवासी बबलू कुमार की बाइक की डिक्की से दिन-दहाड़े कुश्थन शास्त्री चौक पर एक बाइक पर सवार बदमाशों ने तीन लाख रुपए निकाल कर फरार हो गया। इस घटना को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया। घटना के बाद पुलिस बदमाशों का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी है। पीड़ित बबलू कुमार ने बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक की बिहारीगंज शाखा से 2.40 लाख रुपए की निकासी की थी। जबकि उसके पास पहले से 60 हजार रुपए नकदी था। शास्त्री चौक बजरंगबली मंदिर के समीप दोपहर करीब पौने एक बजे बाइक रोड के पश्चिम साईड लगाकर पूरब दिशा में रहे सीएसपी पर जाने लगा।
इसी बीच उसकी बाइक की डिक्की से बदमाशों ने तीन लाख रुपए निकाल लिया। बदमाशों की बाइक का पीछा भी किया। लेकिन वह भाग निकलने में सफल हो गया।गौरतलब है कि बिहारीगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों द्वारा छिनतई की घटना को अंजाम देने का अपराध चरम पर है। बदमाश बैंक की शाखाओं से लोगों की रेकी करते हैं और आसानी से छिनतई की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के जेवरातों को भी छीनने की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्रभारी थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने बताया बबलू कुमार के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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