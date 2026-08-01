Madhepura News: बाइक की डिक्की से बदमाशों ने निकाले तीन लाख रुपए

Madhepura News: बिहारीगंज निज प्रतिनिधि नगर पंचायत के कुश्थन वार्ड एक निवासी बबलू कुमार की बाइक की डिक्की से दिन-दहाड़े कुश्थन शास्त्री चौक पर एक बाइक पर सवार बदमाशों ने तीन लाख रुपए निकाल कर फरार हो गया। इस घटना को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया। घटना के बाद पुलिस बदमाशों का पता लगाने के लिए छानबीन में जुटी है। पीड़ित बबलू कुमार ने बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक की बिहारीगंज शाखा से 2.40 लाख रुपए की निकासी की थी। जबकि उसके पास पहले से 60 हजार रुपए नकदी था। शास्त्री चौक बजरंगबली मंदिर के समीप दोपहर करीब पौने एक बजे बाइक रोड के पश्चिम साईड लगाकर पूरब दिशा में रहे सीएसपी पर जाने लगा।