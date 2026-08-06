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Madhepura News: सहयोग शिविर में 22 मामलों का हुआ निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: गम्हरिया में जीवछपुर पंचायत सरकार भवन में मंत्री शीला मंडल ने सहयोग शिविर का आयोजन किया। 42 आवेदनों में से 22 का निष्पादन किया गया। मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों का समाधान पारदर्शिता से किया जाएगा। ग्रामीणों ने पेंशन और राशन कार्ड की समस्याएं उठाईं। मुख्यमंत्री का विकास का सपना हर गांव तक पहुंचाना है।

Madhepura News: सहयोग शिविर में 22 मामलों का हुआ निष्पादन

Madhepura News: गम्हरिया, एक प्रतिनिधि। प्रखंड के जीवछपुर पंचायत सरकार भवन में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल मौजूद रही। सहयोग शिविर में 42 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 22 आवेदनों का निष्पादन किया गया। जबकि शेष 20 आवेदनों को आवश्यक जांच और आगे की कार्रवाई के लिए रखा गया। शिविर में जीवछपुर निवासी गायत्री देवी शिकायत दर्ज कराया कि पिछले चार महीनों से वृद्धापेंशन नहीं मिल रही है। वार्ड पांच निवासी राजू देवी ने पिछले डेढ़ साल से पेंशन बंद होने की शिकायत की। इसके अलावा रामदुलारी देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने लंबे समय से राशन कार्ड नहीं बनने का मुद्दा मंत्री के समक्ष रखा।

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मौके पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बिहार के हर गांव और टोले तक विकास पहुंचाना है। सरकार की ओर से हर जरूरतमंद को पेंशन, पक्की सड़कें और बिजली मुहैया करायी जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिविर में आए सभी शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा।मौके पर बीडीओ चंदन कुमार, अंचलाधिकारी स्नेहा सागर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कुमार शुभम, जीवछपुर के मुखिया ई. प्रभाष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विक्की कुमार, कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी रतन कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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