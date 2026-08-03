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Madhepura News: मधेली गांव से सीएनजी ऑटो चोरी होने का मामला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: आलमनगर में मधेली गांव से एक ऑटो चोरी हो गया है। यह घटना 29 जुलाई की रात की है, जब पीड़ित श्याम भगत ने अपनी ऑटो दरवाजे पर खड़ी की थी। सुबह उठने पर ऑटो गायब मिली। मामले में थाने में केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Madhepura News: मधेली गांव से सीएनजी ऑटो चोरी होने का मामला

Madhepura News: आलमनगर। सिंहार पंचायत अंतर्गत मधेली गांव से ऑटो चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना बीते 29 जुलाई के देर रात की बतायी गयी है। पीड़ित व्यक्ति मधेली वार्ड 15 के ब्रह्मदेव भगत का पुत्र श्याम भगत ने थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। आवेदन में बताया गया है कि बीते दो फरवरी को उदाकिशुनगंज थाना अंतर्गत बैजनाथपुर गांव के मनोज कुमार सिंह से सीएनजी ऑटो खरीदा था। जो बीते 29 जुलाई की रात अपने दरवाजे पर खड़ी कर सो गया। सुबह जब जगा तो दरवाजे पर खड़ी की गयी ऑटो गायब था।

पीड़ित व्यक्ति ने अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष कुलवंत कुमार ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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