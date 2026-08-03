Madhepura News: कप-सिरप करोबारी हुए गिरफ्तार
Madhepura News: मधेपुरा में पुलिस ने कप-सिरप कारोबारी अंशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जो डेढ़ महीने से फरार था। थानाध्यक्ष ने बताया कि अंशु और कुणाल कुमार युवाओं को कप-सिरप बेचकर नुकसान पहुँचा रहे थे। कुणाल कुमार पहले से गिरफ्तार है। उनकी गिरफ्तारी से कप-सिरप कारोबार पर अंकुश लग सकता है।
Madhepura News: मधेपुरा। कप-सिरप कारोबारी को चांदनी चौक पर भर्राही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भर्राही थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने डेढ़ महीने से फरार चल रहे दीनापट्टी-पड़रिया निवासी अंशु कुमार, पिता घनश्याम यादव को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अंशु कुमार और कुणाल कुमार चांदनी चौक सहित आसपास के क्षेत्र में युवाओं को कप-सिरप बेचकर बर्वाद करने का काम कर रहे थे। मालूम हो कि 19 जून 2026 को 11 कप-सिरप के साथ चाय दुकानदार कुणाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों युवकों की गिरफ्तारी से कप-सिरप कारोबार पर हद तक अंकुश लग सकता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।