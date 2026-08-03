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Madhepura News: कप-सिरप करोबारी हुए गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मधेपुरा में पुलिस ने कप-सिरप कारोबारी अंशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जो डेढ़ महीने से फरार था। थानाध्यक्ष ने बताया कि अंशु और कुणाल कुमार युवाओं को कप-सिरप बेचकर नुकसान पहुँचा रहे थे। कुणाल कुमार पहले से गिरफ्तार है। उनकी गिरफ्तारी से कप-सिरप कारोबार पर अंकुश लग सकता है।

Madhepura News: कप-सिरप करोबारी हुए गिरफ्तार

Madhepura News: मधेपुरा। कप-सिरप कारोबारी को चांदनी चौक पर भर्राही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भर्राही थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने डेढ़ महीने से फरार चल रहे दीनापट्टी-पड़रिया निवासी अंशु कुमार, पिता घनश्याम यादव को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अंशु कुमार और कुणाल कुमार चांदनी चौक सहित आसपास के क्षेत्र में युवाओं को कप-सिरप बेचकर बर्वाद करने का काम कर रहे थे। मालूम हो कि 19 जून 2026 को 11 कप-सिरप के साथ चाय दुकानदार कुणाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों युवकों की गिरफ्तारी से कप-सिरप कारोबार पर हद तक अंकुश लग सकता है।

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