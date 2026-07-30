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Madhepura News: बोलबम सेवा समिति शिविर का हुआ शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: पुरैनी में बोल बम सेवा समिति द्वारा सावन महीने में कावरियों की सेवा के लिए शिविर का उद्घाटन किया गया। समिति पिछले 24 वर्षों से सुल्तानगंज-देवघर कांवरिया मार्ग पर कावरियों के लिए सेवाएँ प्रदान कर रही है। पहले दिन कावरियों को ठंडा पानी, चाय, नींबू, फल और नाश्ता दिया गया।

Madhepura News: बोलबम सेवा समिति शिविर का हुआ शुभारंभ

Madhepura News: पुरैनी। बोल बम सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट कमेटी की ओर से सावन महीने में कावरियों की सेवा के लिए आयोजित शिविर का उद्घाटन किया गया। मालूम हो कि पुरैनी बोल बम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा लगातार 24 वर्षों से सुल्तानगंज-देवघर कांवरिया पथ पर जिलेबिया मोड़ के समीप तिलक नगर में सावन महीने में शिविर लगाकर कांवरिया की सेवा करते हैं। शुभारंभ के पहले दिन सदस्यों ने एकजुट होकर ठंडा गर्म पानी, चाय, नींबू, शरबत, फल, नाश्ता के साथ कावरियों की सेवा में जुट गए।

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