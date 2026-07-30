Madhepura News: करंट लगने से एक महिला हुई जख्मी
Madhepura News: बैसाढ़ पंचायत स्थित करुवेली वार्ड 11 में बुधवार की दोपहर एक महिला करंट लगने से जख्मी हो गयी। परिजनों ने इलाज के लिए सीएचसी कुमारखंड में भर्ती कराया। च
Madhepura News: कुमारखंड। बैसाढ़ पंचायत स्थित करुवेली वार्ड 11 में बुधवार की दोपहर एक महिला करंट लगने से जख्मी हो गयी। परिजनों ने इलाज के लिए सीएचसी कुमारखंड में भर्ती कराया। चिकितसक ने बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि करूवेली वार्ड 11 निवासी राधा देवी बहियार में धान की रोपनी करने गयी थी। खेत पटवन के दौरान बिजली के नंगे तार की चेपट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी।
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