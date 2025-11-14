Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsMadhepura District assembly results Alamnagar, Bihariganj, Madhepura and Singheshwar NDA Mahagathbandhan
Madhepura District Result LIVE: मधेपुरा की 4 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA और MGB ने 2-2 सीटें जीती थीं

Madhepura District Result LIVE: मधेपुरा की 4 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA और MGB ने 2-2 सीटें जीती थीं

संक्षेप: Madhepura District Seats Overall Results: मधेपुरा जिले की आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर कुल 4 विधानसभा सीटों में से 2020 में एनडीए और महागठबंधन दोनों को दो-दो सीटों पर जीत मिली थी।

Fri, 14 Nov 2025 08:09 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
Madhepura District Seats Overall Results: मधेपुरा जिले की विधानसभा सीटों आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर (SC) कुल चार सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में मधेपुरा ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन (MGB) के बीच 2-2 सीटों पर मुकाबला बराबरी का रहा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में NDA में जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 2 सीटें मिली थीं। जदयू के विजेता थे: नरेंद्र नारायण यादव (आलमनगर) और निरंजन कुमार मेहता (बिहारीगंज)। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 2 सीटों पर जीत हासिल की: मुख्यालय मधेपुरा सीट से चंद्रशेखर और रत्नेश सदा (सिंहेश्वर - SC आरक्षित) ने जीत हासिल की थी।

इस बार इनमें मुख्य मुकाबला

आलमनगर (Alamnagar)

नरेन्द्र नारायण यादव (JDU)

नवीन निषाद (वीआईपी)

बिहारीगंज (Bihariganj)

निरंजन कुमार मेहता (JDU)

रेणु कुशवाहा (राजद)

मधेपुरा (Madhepura)

कविता साहा (JDU)

चन्द्रशेखर (RJD)

सिंघेश्वर (SC) (Singheshwar)

रमेश ऋषिदेव (JDU)

चन्द्रहास चौपाल (RJD)

मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल

ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।