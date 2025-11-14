Madhepura District Result LIVE: मधेपुरा की 4 सीटों पर कौन आगे? 2020 में NDA और MGB ने 2-2 सीटें जीती थीं

संक्षेप: Madhepura District Seats Overall Results: मधेपुरा जिले की आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर कुल 4 विधानसभा सीटों में से 2020 में एनडीए और महागठबंधन दोनों को दो-दो सीटों पर जीत मिली थी।

Madhepura District Seats Overall Results: मधेपुरा जिले की विधानसभा सीटों आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा और सिंहेश्वर (SC) कुल चार सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में मधेपुरा ज़िले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और महागठबंधन (MGB) के बीच 2-2 सीटों पर मुकाबला बराबरी का रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में NDA में जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 2 सीटें मिली थीं। जदयू के विजेता थे: नरेंद्र नारायण यादव (आलमनगर) और निरंजन कुमार मेहता (बिहारीगंज)। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 2 सीटों पर जीत हासिल की: मुख्यालय मधेपुरा सीट से चंद्रशेखर और रत्नेश सदा (सिंहेश्वर - SC आरक्षित) ने जीत हासिल की थी।

इस बार इनमें मुख्य मुकाबला आलमनगर (Alamnagar) नरेन्द्र नारायण यादव (JDU)

नवीन निषाद (वीआईपी)

बिहारीगंज (Bihariganj) निरंजन कुमार मेहता (JDU)

रेणु कुशवाहा (राजद)

मधेपुरा (Madhepura) कविता साहा (JDU)

चन्द्रशेखर (RJD)

सिंघेश्वर (SC) (Singheshwar) रमेश ऋषिदेव (JDU)

चन्द्रहास चौपाल (RJD)