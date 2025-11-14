Madhepura Result LIVE: मधेपुरा चुनाव नतीजा; चंद्रशेखर, कविता साहा या शशि कुमार कौन जीतेगा?
संक्षेप: Madhepura Assembly Seat Result LIVE 2025: मधेपुरा विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला राजद के चंद्रशेखर और जदयू की कविता कुमारी साहा के बीच है, जबकि जन सुराज पार्टी से शशि कुमार भी मैदान में हैं। शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने शुरू होंगे।
Madhepura Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधेपुरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। साढ़े आठ बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इस सीट पर सीधा जीत-हार का मुकाबला राजद और जदयू के बीच है। पिछले तीन बार से लगातार चुनाव जीत रहे राजद के चंद्रशेखर को रोकने के लिए जदयू ने कविता कुमारी साहा को मैदान में उतारा है। वहीं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी ने शशि कुमार को टिकट दिया है।
मधेपुरा विधानसभा सीट राजद का गढ़ माना जाता है। यहां से पिछले तीन बार से लगातार चुनाव जीतते आ रही है। 2010 और 2015 में चंद्रशेखर ने भाजपा के विजय कुमार को हराया था। वहीं, 2020 में जदयू के निखिल मंडल को 15 हजार से अधिक वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। यहां यादव वोटरों की निर्णायक भूमिका बन गई। इससे पहले 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जय कृष्ण यादव विधायक बने थे। 1990 में जनता दल के राधाकांत यादव, 1985 में कांग्रेस के भोला प्रसाद यादव और 1995 में जनता दल के प्रामेश्वरी प्रसाद नरेला यहां से जीतकर विधायक बने। वहीं, 2000 में राजद के राजेंद्र प्रसाद यादव और 2005 में जदयू के महेंद्र कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती के लिए सभी इंतजाम पूरी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद, भले ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हुई हो, ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबलों पर ईवीएम खोली जाएंगी, यानी एक ही चरण में 14 मशीनों के वोट गिने जाएंगे। आयोग का कहना है कि पहले रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद सामने आने की संभावना है।