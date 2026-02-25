Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अश्लील वीडियो बना सेक्स के लिए दे रहा था प्रेशर, बदनामी के डर से लड़की ने लगा ली फांसी

Feb 25, 2026 02:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

अश्लील वीडियो बना सेक्स के लिए दे रहा था प्रेशर, बदनामी के डर से लड़की ने लगा ली फांसी

बिहार के किशनगंज में एक युवती ने बदनामी के डर से मौत को गले लगा लिया था। जिले के कोढ़ोबाड़ी थाना क्षेत्र के लोहागाड़ा गांव में 19 वर्षीय युवती ज्योति की आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतका के पिता ने पड़ोस के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकी से तंग आकर उनकी बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दी क्योंकि आरोपी उसपर सेक्सुल रिलेशन बनाने के लिए दबाव बना रहा था।

मृतका के पिता द्वारा कोढ़ोबाड़ी थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार, लोहागाड़ा पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी 22 वर्षीय शाहजान आलम (पिता- नासिर आलम) ने उनकी पुत्री का कथित रूप से अश्लील वीडियो बना लिया था। आरोप लगाया गया है कि युवक उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। युवती जब इसका विरोध करती थी तो आरोपी उसे वीडियो वायरल कर बदनाम कर देने की धमकी देता था। लड़की इस वहज से मानसिक तौर पर काफी परेशान थी।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल शरीर के किए 12 टुकड़े, पत्नी के खून में पति को फांसी

इस मामले में युवती के पिता का कहना है कि जब उनकी बेटी ने इसका विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही, तो मुख्य आरोपी शाहजान आलम ने अपने पिता नाजिर आलम और परिवार के अन्य दो सदस्यों के साथ मिलकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों और सामाजिक बदनामी के भय से युवती मानसिक रूप से काफी परेशान थी। परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना और दबाव के कारण युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बेटी की मौत से पिता भी सदमे में आ गया। घटना को लेकर कुछ बताने से पिता डर जाता था।

ये भी पढ़ें:बिहार की नाबालिग लड़की को 2 लाख में खरीद कर ली शादी, राजस्थान से आरोपी पकड़ाया

पिता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभारी थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट पार्ट दबाकर पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार; बहू पर ससुर का सनसनीखेज आरोप
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Sex Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।