स्लीपर सेल, मुजाहिद और भारत में गजवा-ए-हिंद की तमन्ना; बिहार से पकड़ाए इजहार ने उगले राज
भारत में आतंक की बड़ी साजिश का जो खुलासा बिहार से पकड़े गए इजहार-उल-हक ने किया है वो दंग कर देने वाला है। मुजाहिद की ट्रेनिंग से लेकर स्लीपर सेल बनाने तक की बड़ी तैयारी मौलाना इजहार मधुबनी जिले में बैठे-बैठे कर रहा था।
बिहार में एक मदरसा टीचर के नापाक मंसूबे उजागर होने के बाद सभी हैरान हैं। ATS ने अभी हाल ही में मधुबनी से इजहार-उल-हक नाम के एक मौलाना को पकड़ा है। पाकिस्तान से कनेक्शन और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल इजहार ने जांच एजेंसी के सामने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने बताया है कि कैसे वो स्लीपर सेल बनाने में जुटा था और देश में गजवा-ए-हिंद की बड़ी साजिश चल रही थी।दरअसल मध्य प्रदेश की आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की कार्रवाई में बिहार के मधुबनी जिले के भौआड़ा उर्दू कॉलोनी स्थित मदरसा से गिरफ्तार इजहार उल हक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
पूछताछ में पता चला है कि इजहार पाकिस्तानी नागरिक जैनुअल आबदीन के साथ मिलकर 'मश्वरतुल अंसार फिलहिंद' नाम का सोशल मीडिया ग्रुप चलाता था। दोनों इस ग्रुप के एडमिन थे। ग्रुप में पाकिस्तानी आबदीन युवाओं को मुजाहिद बनने के लिए ट्रेनिंग का कंटेंट देता था। एटीएस अधिकारी अंकित बघेल व अन्य के समक्ष दिए बयान में 55 वर्षीय इजहार उल हक ने यह बात कबूल की है। वह मूल रूप से पंडौल थाना क्षेत्र के नवटोल गांव का रहने वाला है और मधुबनी शहर की उर्दू कॉलोनी स्थित दारुल उलूम में बच्चों को पढ़ाता था।
राजस्थान से शाकिर की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी
एटीएस अधिकारी के अनुसार, बीती 14 जून 2026 को इस नेटवर्क के एक सदस्य शाकिर को राजस्थान के अलवर से भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार किया था। शाकिर ने ही पूछताछ में मधुबनी के इजहार उल हक के बारे में जानकारी दी थी। इनपुट मिलते ही आतंकवाद निरोधक दस्ता ने मधुबनी में अगले दिन 15 जून की रात छापेमारी कर इजहार को धर दबोचा।
भोपाल एसटीएफ थाने में दर्ज है केस, कोर्ट से मिली ट्रांजिट रिमांड: एटीएस अधिकारी बी पटेल एवं पी सिंह के अनुसार, इजहार उल हक को भोपाल एसटीएफ थाना में दर्ज कांड संख्या 06/26 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा की अदालत में सोमवार को ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जहां से एटीएस को इजहार को भोपाल ले जाने की अनुमति मिल गई है।
आईएसआई से ट्रेनिंग के लिए पासपोर्ट रखने का था निर्देश
स्लीपर सेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दोनों ने मिलकर 'मश्वरतुल अंसार फिलहिंद' व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में सदस्यों को वक्त आने पर आईएसआई से ट्रेनिंग दिलाने की योजना बताई जाती थी। इसके लिए सभी को अपना पासपोर्ट तैयार रखने का निर्देश दिया गया था। इजहार ने बताया कि पिछले वर्ष हैदराबाद से एक सदस्य की गिरफ्तारी के बाद वह डरकर इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। इसके बाद वह 'अल हिजरा' नाम के एक अन्य ग्रुप में सक्रिय था।
गजवा-ए-हिंद और खिलाफत का था लक्ष्य
इजहार ने एटीएस अधिकारियों को बताया कि वह पहले टेलीग्राम पर 'अलमाते कयामत' ग्रुप में पाकिस्तानी नागरिक जैनुअल आबदीन के साथ जुड़ा था। ग्रुप में आबदीन कहता था कि जिस तरह पहले दुनिया में उस्मानिया हुकूमत में खिलाफत कायम थी, उसी तरह हिंदुस्तान में भी खिलाफत कायम कर 'गजवा-ए-हिंद' करना है। भारत में खिलाफत कायम करने के लिए ही पाकिस्तानी आबदीन ने स्लीपर सेल तैयार करने की बात कही थी।
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