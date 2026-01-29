चूहे पर कंट्रोल के लिए मशीन तैयार, BRA बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रिसर्च का इंग्लैंड में पेटेंट

संक्षेप: यह मशीन एक हारब्रिड ड्यूअल एक्शन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें परिवर्तनीय आवृति वाला अल्ट्रासोनिक एमिटर (20-60 केएच3) उपयोग किया गया है। इस वजह से चूहे ध्वनि के प्रति अभ्यस्त नहीं हो पाते।

गोदामों और घरों में रखे अनाज को अब चूहे नुकसान नहीं पहुंचा पायेंगे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के विज्ञान के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रो मनेंद्र कुमार ने चूहों पर काबू पाने के लिए यंत्र तैयार किया है। इस यंत्र का यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट किया गया है। प्रो मनेंद्र कुमार ने बताया कि चूहों पर अंकुश लगान वाले इस यंत्र का का नाम अल्ट्रासोनिक एण्ड सेंट बेसड रॉडेंट डिटेरेन्ट डिवाइस है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रो मनेंद्र कुमार ने बताया कि चूहे आज घरों, खेतों, गोदामों, खाद्य भंडारण स्थलों, वाहनों तथा विद्युत प्रणालियों के लिए एक भारी समस्या बन चुके हैं। ये न केवल आर्थिक क्षति पहुंचाते है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक हैं। चूहे मनुष्य में अतिहानिकारक रोग जैसे प्लेग, लेप्टोस्पाइरोसिस, सैलमोनेलोसिस, लासा फिवर भी फैलाते हैं।

चूहे के पारंपरिक नियंत्रण उपाय जैसे जहर, पिंजरे और रासायनिक स्प्रे मानव स्वास्थ्य, बच्चों, पालतू जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक एवं सुगंध-आधारित चूहा निरोधक मशीन बनाया गया है, जो सुरक्षित और गैर विषैला और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। इस उपकरण के डिजाइन को बनाने में प्रो. मनेन्द्र कुमार साथ शोधार्थी स्वाती सुमन और सोनम कुमारी भी शामिल रहीं। इसके अलावा बीआरएबीयू के जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की भी भूमिका सराहनीय रही।

प्रो मनेंद्र ने बताया कि यह उपकरण एक हारब्रिड ड्यूअल एक्शन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें परिवर्तनीय आवृति वाला अल्ट्रासोनिक एमिटर (20-60 केएच3) उपयोग किया गया है। इस वजह से चूहे ध्वनि के प्रति अभ्यस्त नहीं हो पाते। पैसिम इन्फ्रारेड मोशन सेंसर चूहों की गतिविधि को पहचानता है तो माइक्रोकंट्रोलर आधारित नियंत्रण प्रणाली ध्वनि तंत्र और सुगंध उत्सर्जन को नियंत्रित करती है।