Hindi NewsBihar NewsMachine ready to control rats research by BRA Bihar University professor patented in England
चूहे पर कंट्रोल के लिए मशीन तैयार, BRA बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रिसर्च का इंग्लैंड में पेटेंट

यह मशीन एक हारब्रिड ड्यूअल एक्शन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें परिवर्तनीय आवृति वाला अल्ट्रासोनिक एमिटर (20-60 केएच3) उपयोग किया गया है। इस वजह से चूहे ध्वनि के प्रति अभ्यस्त नहीं हो पाते।

Jan 29, 2026 11:55 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता
गोदामों और घरों में रखे अनाज को अब चूहे नुकसान नहीं पहुंचा पायेंगे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के विज्ञान के पूर्व संकाय अध्यक्ष प्रो मनेंद्र कुमार ने चूहों पर काबू पाने के लिए यंत्र तैयार किया है। इस यंत्र का यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट किया गया है। प्रो मनेंद्र कुमार ने बताया कि चूहों पर अंकुश लगान वाले इस यंत्र का का नाम अल्ट्रासोनिक एण्ड सेंट बेसड रॉडेंट डिटेरेन्ट डिवाइस है।

प्रो मनेंद्र कुमार ने बताया कि चूहे आज घरों, खेतों, गोदामों, खाद्य भंडारण स्थलों, वाहनों तथा विद्युत प्रणालियों के लिए एक भारी समस्या बन चुके हैं। ये न केवल आर्थिक क्षति पहुंचाते है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक हैं। चूहे मनुष्य में अतिहानिकारक रोग जैसे प्लेग, लेप्टोस्पाइरोसिस, सैलमोनेलोसिस, लासा फिवर भी फैलाते हैं।

चूहे के पारंपरिक नियंत्रण उपाय जैसे जहर, पिंजरे और रासायनिक स्प्रे मानव स्वास्थ्य, बच्चों, पालतू जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक अल्ट्रासोनिक एवं सुगंध-आधारित चूहा निरोधक मशीन बनाया गया है, जो सुरक्षित और गैर विषैला और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है। इस उपकरण के डिजाइन को बनाने में प्रो. मनेन्द्र कुमार साथ शोधार्थी स्वाती सुमन और सोनम कुमारी भी शामिल रहीं। इसके अलावा बीआरएबीयू के जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की भी भूमिका सराहनीय रही।

प्रो मनेंद्र ने बताया कि यह उपकरण एक हारब्रिड ड्यूअल एक्शन सिस्टम पर आधारित है, जिसमें परिवर्तनीय आवृति वाला अल्ट्रासोनिक एमिटर (20-60 केएच3) उपयोग किया गया है। इस वजह से चूहे ध्वनि के प्रति अभ्यस्त नहीं हो पाते। पैसिम इन्फ्रारेड मोशन सेंसर चूहों की गतिविधि को पहचानता है तो माइक्रोकंट्रोलर आधारित नियंत्रण प्रणाली ध्वनि तंत्र और सुगंध उत्सर्जन को नियंत्रित करती है।

इस उपकरण में प्राकृतिक आवश्यक तेलों (जैसे पेपरमिंट एवं सिट्रोनेला) से भरी सुगंध कार्टिज माइक्रो डोज में सुगंध छोड़ती है। यह लो पावर ऑपरेशन, बैटरी/सोलर विकल्पों के साथ है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि व गंध का यह संयुक्त प्रभाव चूहों की श्रवण एवं ध्राण शक्ति पर लगातार दबाव बनाता है, जिससे चूहे उस स्थान को स्थायी रूप से छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यह ध्वनि तरंगे इन्सानों को नहीं सुनाई देती है परन्तु चूहों को असहज बना देती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
