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लालू यादव ने किया था शिलान्यास, 17 साल बाद भी मुंडेश्वरी धाम रेल सेवा को तरस रहा; यूपी-एमपी से आते हैं श्रद्धालु

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, भगवानपुर, कैमूर
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मुंडेश्वरी धाम: करीब 147 किमी. लंबी इस रेललाइन में 197 छोटे-बड़े पुल और 13 रेलवे स्टेशन व हॉल्ट का निर्माण होना था। इससे संबंधित इलाके के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलती। जिले में भभुआ, चैनपुर, रामपुर, भगवानपुर, चांद, अधौरा, रामगढ़, नुआंव ऐसे प्रखंड हैं, जहां रेल सेवा नहीं है।

लालू यादव ने किया था शिलान्यास, 17 साल बाद भी मुंडेश्वरी धाम रेल सेवा को तरस रहा; यूपी-एमपी से आते हैं श्रद्धालु

मुंडेश्वरी धाम: बिहार के कैमूर जिले में शिलान्यास किए जाने के 17 वर्षों बाद भी अतिप्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर रेल सेवा से नहीं जुड़ सका है। जबकि यहां दर्शन-पूजन करने के लिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रद्धालु आते हैं। इस रेल सेवा का निर्माण करा दिए जाने से कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास जिले के यात्रियों की भी राह आसान हो जाएगी। कैमूर के आठ प्रखंड आज भी रेल सेवा से वंचित हैं और वहां के लोगों को रेल से यात्रा करने के लिए मोहनियां, दुर्गावती, कुदरा स्टेशन जाना पड़ता है। ओमप्रकाश पांडे और मुकुल राय ने बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने 14 दिसंबर 2008 को मोहनियां में आरा-मुंडेश्वरी रेललाइन का शिलान्यास किया था।

करीब 147 किमी. लंबी इस रेललाइन में 197 छोटे-बड़े पुल और 13 रेलवे स्टेशन व हॉल्ट का निर्माण होना था। इससे संबंधित इलाके के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलती। जिले के भभुआ, चैनपुर, रामपुर, भगवानपुर, चांद, अधौरा, रामगढ़, नुआंव ऐसे प्रखंड हैं, जहां रेल सेवा नहीं है। समाजसेवी राजीव शुक्ला और मुसाफिर राम इस रेललाइन के निर्माण के लिए तत्कालीन सासाराम सांसद छेदी पासवान, तत्कालीन बक्सर सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तत्कालीन रेल मंत्री पीयुष गोयल को चिट्ठी लिखी थी।

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आरा के भी तत्कालीन सांसद व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और दिल्ली सांसद मोहनियां निवासी मनोज तिवारी ने भी इसके लिए अपने स्तर से पहल की थी। सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पांच वर्षों में पूरी करनी थी परियोजना:आरा-मुंडेश्वरी रेललाइन के शिलान्यास के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने पांच वर्षों में इस परियोजना के काम को पूरा करना था।

यानी 2013 में यह काम हो जाना था। लेकिन, अबतक यह काम नहीं नहीं हो सका। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से परियोजना को जल्द शुरू कर पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि शिलान्यास के बाद भी काम शुरू नहीं होने से लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं।

प्रस्तावित रेलवे स्टेशन

शाहाबाद के चार जिलों बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर में रेल लाइन निर्माण की योजना है। इसके तहत कैमूर के मुंडेश्वरी धाम, मोहनियां, रोहतास के परसथुआं, कोचस, दिनारा, भलुनीधाम, मलियाबाग, बक्सर के सोनवर्षा, भोजपुर के जगदीशपुर व आरा में रेलवे स्टेशन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मुंडेश्वरी धाम से रेल लाइन का विस्तार विंध्याचल के चुनार रेल लाइन तक कर दिया जाए, तो यह रेल लाइन अधिक उपयोगी हो सकती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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