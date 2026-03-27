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मारामारी के बीच एलपीजी की लूट, वेंडर की पिटाई कर 20 गैस सिलेंडर उड़ा ले गए बदमाश

Mar 27, 2026 08:17 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, सोनवर्षा राज (सहरसा)
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सहरसा जिले में बदमाशों ने गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी को रुकवा दिया। फिर वेंडर की पिटाई कर गाड़ी में रखे 20 एलपीजी सिलेंडर लूटकर ले गए। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर 6 सिलेंडर बरामद कर लिए हैं।

मारामारी के बीच एलपीजी की लूट, वेंडर की पिटाई कर 20 गैस सिलेंडर उड़ा ले गए बदमाश

LPG Cylinder Loot: देश भर में चल रही एलपीजी रसोई गैस की मारामारी के बची अब सिलेंडर की लूट भी होने लग गई है। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले से आया है। यहां गैस एजेंसी के वेंडर की पिटाई कर बदमाश 20 एलपीजी सिलेंडर लूटकर ले गए। घटना सोनबरसा के बसनही थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथपुर धर्मकांटा के पास की है। एचपी गैस एजेंसी अतलखा के ड्राइवर सह वेंडर से बदमाशों ने 25 हजार रुपये भी छिन लिए और वहां से भाग निकले।

यह घटना गुरुवार देर शाम को हुई, जब वेंडर गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी लेकर ग्राहकों को सप्लाई देने के लिए जा रहा था। वेंडर ने शुक्रवार को बसनही थाने में आवेदन देकर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित वीर सिंह के आवेदन के अनुसार वह गैस एजेंसी की गाड़ी से रघुनाथपुर महुआ बाजार में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करने जा रहा था। तभी रास्ते में आधा दर्जन की संख्या में आए बदमाशों ने उसकी गाड़ी रुकवा दी।

वेंडर ने बताया कि बदमाशों ने पहले उसके साथ मारपीट की और उसके पास रखे लगभग 25 हजार रुपये नकद छिन लिए। फिर गाड़ी में रखे 20 एलपीजी सिलेंडर वे लूटकर फरार हो गए।

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घटना की सूचना मिलते ही बसनही थानाध्यक्ष विकास कुमार ने छानबीन शुरू कर दी। इस मामले में रघुनाथपुर गांव से दो आरोपियों करण कुमार एवं छोटू कुमार को हिरासत में लिया गया। उनसे थाने में पूछताछ की गई। फिर उनकी निशानदेही पर रघुनाथपुर गांव स्थित मक्का के एक खेत में रखे 6 गैस सिलेंडर बरामद कर लिए गए।

बसनही थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि बाकी एलपीजी सिलेंडरों की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही वारदात में शामिल अन्य बदमाशों की भी तलाश की जा रही है।

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बता दें कि बिहार समेत देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी चल रही है। ईरान युद्ध से मध्य-पूर्व में आए संकट को इसका कारण बताया जा रहा है। अफवाहों और आशंका के दौर से पिछले दिनों जगह-जगह लोग सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े नजर आए। संकट के बीच एलपीजी की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी।

सरकार इसको लेकर सख्ती दिखा रही है। जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर वितरण में 25 दिनों की लिमिट भी लगा दी गई है। साथ ही बिना ओटीपी के सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश के पास पर्याप्त एलपीजी स्टॉक है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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