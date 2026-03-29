पटना में एलपीजी के लिए बवाल, बुकिंग का डिलिवरी कोड नहीं आया तो गैस एजेंसी चालक का सिर फोड़ा
शनिवार दोपहर एजेंसी संचालक अपने कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान करीब 12:45 बजे 5-6 की संख्या में कुछ लोग कार्यालय में गए। आरोपितों की शिकायत थी कि उनकी गैस की बुकिंग नहीं हो रही और डीएसी नंबर मोबाइल पर नहीं आ रहे थे।
डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड) नंबर नहीं आने से गुस्साए कुछ लोगों ने शनिवार की दोपहर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित अखंड ज्योति गैस एजेंसी के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। छह की संख्या में लोगों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की और 70 वर्षीय एजेंसी संचालक का सिर फोड़ दिया। घटना के बाद सभी फरार होने में सफल हो गए।
हालांकि आरोपितों की एक बाइक वहीं छूट गई। इस संबंध में पीड़ित के बेटे रौशन सिन्हा की शिकायत पर पाटलिपुत्र पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान करने में जुट गई है। एलसीटी घाट रोड निवासी अनिल कुमार सिन्हा का पाटलिपुत्र कॉलोनी में अखंड ज्योति नाम से एलपीजी गैस की एजेंसी है। शनिवार दोपहर एजेंसी संचालक अपने कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान करीब 12:45 बजे 5-6 की संख्या में कुछ लोग कार्यालय में गए। आरोपितों की शिकायत थी कि उनकी गैस की बुकिंग नहीं हो रही और डीएसी नंबर मोबाइल पर नहीं आ रहे थे। इस बात को लेकर वे एजेंसी संचालक से गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर सिर फोड़ दिया
अनिल कुमार सिन्हा ने इसका विरोध किया तो आरोपितों ने भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर दिया। सिर फट जाने से एजेंसी संचालक लहुलुहान हो गये। बाद में आरोपितों ने एजेंसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और फरार हो गए। हालांकि उनकी एक बाइक वहीं छूट गई। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थानेदार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।