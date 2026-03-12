LPG Crisis Bihar LIVE: पटना में LPG के लिए हेल्पलाइन नंबर, मुजफ्फरपुर में सिलेंडर लेकर DM के घर पहुंचे लोग

LPG Crisis Bihar LIVE

LPG Crisis Bihar LIVE: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने देशवासियों से घबराकर ज्यादा बुकिंग या गैस का स्टॉक जमा नहीं करने की अपील की है। सरकार का दावा है कि कच्चे तेल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी उत्पादन में 25 फीसदी की वृद्धि हुई है। लेकिन युद्ध और दावों के बीच बिहार में एलपीजी सिलेंडर को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। एलजीपी पर संकट की अफवाह से बिहार में उपभोक्ता परेशान हैं और उनका दावा है कि उन्हें इस्तेमाल के लिए एलजीपी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसकी कमी है। हालात यह हैं कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति में बाधा आने के कारण सिर्फ पटना में प्रतिदिन 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हो रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिटें, स्टील फैब्रिकेशन, आलमीरा रंगाई उद्योग सीधे-सीधे प्रभावित हो रहा है। इधर मुजफ्फरपुर जिले में रसोई गैस संकट हो गया है। उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग कराने के लिए गैस एजेंसी कार्यालय, गोदाम से लेकर वेंडर तक का चक्कर काट रहें है। गुरुवार की सुबह सिकंदरपुर इलाके के लोगों को रसोई गैस नहीं मिल। वे लोग तीन चार दिनों से गैस के लिए भटक रहे थे। गैस नहीं मिलने के बाद नाराज उपभोक्ता सिलेंडर लेकर कंपनी बाग रोड स्थित डीएम आवास पहुंचे गए। गैस आपूर्ति करने के दावे पर खड़ा उतरने की मांग करने लगे। डीएम आवास की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों से भी लोगों की नोंकझोंक हुई। इसके बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को डीएम कार्यालय और एसडीओ कार्यालय भेज दिए। इसके बाद जाकर डीएम आवास के बाहर से भीड़ हटी।

12 Mar 2026, 01:28:54 PM IST भागलपुर में रसोई गैस की किल्लत देशव्यापी संकट के बीच भागलपुर जिले में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जहां घरेलू उपभोक्ता गैस के लिए सड़कों पर कतारबद्ध हैं, वहीं व्यावसायिक क्षेत्र, विशेषकर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग, पूरी तरह चरमरा गया है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कई संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों में ताले जड़ दिए हैं, जबकि कुछ जुगाड़ माध्यम से ऊंचे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। Xशहर के विभिन्न रेस्टोरेंट संचालकों के बीच अफरातफरी का माहौल है। खरमनचक स्थित तंदूरीवाला के संचालक विशाल सिंह ने बताया कि ईरान-अमेरिका युद्ध की सुगबुगाहट के साथ ही उन्होंने आने वाले संकट को भांप लिया था और एक सप्ताह पूर्व ही स्टॉक जमा कर लिया था, जिससे फिलहाल उनका काम चल रहा है। वहीं मेट्रो मिर्ची के बंटी शर्मा और जायका के राहुल कुमार ने कहा कि यदि एक-दो दिनों में आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो उन्हें शटर गिराना पड़ेगा। Xबुधवार को जब कुछ एजेंसियों के पास घरेलू गैस का स्टॉक पहुंचा, तो उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। लाजपत पार्क और आदमपुर क्षेत्र की एजेंसियों के बाहर लंबी कतार देखी गई।

12 Mar 2026, 01:17:12 PM IST एलपीजी के लिए लाइन में लगे लोग एलपीजी संकट के बीच पटना से भी एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि पटना से सटे फुलवारीशरीफ स्टेशन रोड में इंडियन गैस का एजेंसी के पास सुबह से ही भीड़ जुटी है। लोग यहां गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहां सुबह 5 बजे से ही लोगों की कतार लगी थी।

12 Mar 2026, 01:06:23 PM IST रसोई गैस की बुकिंग दिनभर रही ठप मुजफ्फरपुर में रसोई गैस कंपनियों की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार को दिनभर ठप रही। इससे उपभोक्ता दिनभर परेशान रहे। घंटों मशक्कत के बाद भी सिर्फ तकनीकी खराबी का मैसेज मिलता रहा। इधर, माड़ीपुर स्थित एक गैस एजेंसी पर नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे थे। वहीं, एजेंसियां रसोई गैस की कमी का कारण बॉटलिंग प्लांट से गैस सिलेंडर आपूर्ति में अघोषित कटौती बता रहे हैं। शहरी इलाके में स्थित विभिन्न गैस कंपनियों के वितरकों ने बताया कि पिछले दो दिनों में सिलेंडर की आपूर्ति 40 फीसदी तक कम हो गई है। गैस और पेट्रो पदार्थों की स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार को जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के संचालकों के यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

12 Mar 2026, 12:50:57 PM IST संसद में जमकर हंगामा पश्चिमी एशिया संकट और देश में रसोई गैस की किल्लत को लेकर विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के करीब आ गए। विपक्षी सदस्य एलपीजी की किल्लत को लेकर नारे लगा रहे थे।

12 Mar 2026, 12:35:35 PM IST इंडक्शन चूल्हे की बढ़ी मांग पटना शहर और आसपास के इलाकों में रसोई गैस की किल्लत के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने और कुछ जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतों के बीच अब कई परिवार नए विकल्प की ओर बढ़ने लगे हैं। लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे बाजार में इसकी मांग बढ़ने लगी है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदारों के अनुसार इंडक्शन चूल्हों की बिक्री में पांच प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। डाक बंगाला चौराहा स्थित दुकान के मैनेजर सुभाष बताते हैं कि पहले जहां लोग कभी-कभार ही इंडक्शन खरीदते थे, वहीं अब रोजाना कई ग्राहक इसकी पूछताछ कर रहे हैं। इंडक्शन चूल्हे की कीमत उसके वाट (पावर) और कंपनी के अनुसार अलग-अलग होती है। बाजार में 1200 वाट के इंडक्शन चूल्हे लगभग 1600 से 2000 रुपये तक मिल जाते हैं, जबकि 1500 से 1600 वाट के मॉडल की कीमत करीब 2000 से 2500 रुपये के बीच है। वहीं 1800 से 2000 वाट के इंडक्शन चूल्हे 2500 से 3500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। �कंपनियों के अनुसार सभी की अलग-अलग कीमत है। कई कंपनियों में अलग-अलग कुकिंग मोड और सुरक्षा फीचर हैं।

12 Mar 2026, 12:25:18 PM IST पटना में LPG के लिए हेल्पलाइन नंबर जिलाधिकारी, पटना के निर्देश पर घरेलू LPG गैस की सुचारू आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने तथा इसके अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित किया गया है। कोई भी उपभोक्ता या आम जनता इस संबंध में सूचना, शिकायत या जानकारी 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक दूरभाष संख्या 0612-2219810 पर दे सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

12 Mar 2026, 12:22:30 PM IST बांका में गैस गोदाम का होगा भौतिक सत्यापन बांका जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लक्ष्मीकांत रमानी द्वारा क्षेत्र के गैस गोदाम का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। बताया गया कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने तथा भंडारण की व्यवस्था की जांच के उद्देश्य से यह निरीक्षण किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में रखे सिलेंडरों की संख्या, सुरक्षा मानकों तथा वितरण व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर गैस मिल रही है या नहीं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर इस तरह की जांच की जाती है।