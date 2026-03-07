गर्लफ्रेंड से होली खेलने गए प्रेमी की पहले कुटाई फिर सगाई, पुलिस वाले शादी का गवाह बने
बहन के घर आने-जाने के दौरान रोशन की पहचान सुखपुरवा गांव में एक लड़की से हो गई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गांव के बाहर खेत में पहुंचा था। वहीं दोनों पकड़े गए।
बिहार के कैमूर में होली में प्रेमिका को रंग लगाना प्रेमी को महंगा पड़ा। युवक आखिरकार शादी के बंधन में बंधना पड़ा। युवती के परिजनों ने दोनों को खेत में एक साथ देख लिया और पकड़कर पुलिस के पास ले गए, जहां समझाने-बुझाने के बाद थाना परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के आटडिह गांव निवासी शेषनाथ राम के पुत्र रोशन कुमार की बहन कैमूर जिले के सुखपुरवा गांव में रहती है। बहन के गांव की लड़की से उसका प्रेम संबंध चल रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार बहन के घर आने-जाने के दौरान रोशन कुमार की पहचान सुखपुरवा गांव में एक लड़की से हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया। बताया जाता है कि होली के मौके पर रोशन कुमार अपनी बहन के घर आया हुआ था। बुधवार की रात वह अपनी प्रेमिका से मिलने गांव के बाहर खेत में पहुंचा था। दोनों एक साथ थे। इसी दौरान युवती के परिजनों ने दोनों को साथ देख लिया और पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे दोनों घायल हो गए। गांव में इसका हल्ला हो गया।
पकड़े जाने के बाद युवक भागने की फिराक में था। लेकिन,युवती के परिजनों ने युवक पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस बीच युवक अपने परिजनों से बात करने की बात बताकर वहां से अपने गांव चला गया। देर तक नहीं लौटा तो युवती के परिजन उसे लेकर मोहनियां थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को थाने बुलाया और काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया।
अंततः युवक शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद गुरुवार की देर शाम थाना परिसर के पीछे स्थित मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के दौरान दोनों पक्षों के परिजन और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मोहनियां थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि दोनों युवक-युवती आपसी सहमति से थाना परिसर के पीछे स्थित मंदिर में विवाह कर लिए हैं। पुलिस ने उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें