गर्लफ्रेंड से होली खेलने गए प्रेमी की पहले कुटाई फिर सगाई, पुलिस वाले शादी का गवाह बने

बहन के घर आने-जाने के दौरान रोशन की पहचान सुखपुरवा गांव में एक लड़की से हो गई। वह अपनी प्रेमिका से मिलने गांव के बाहर खेत में पहुंचा था। वहीं दोनों पकड़े गए।

बिहार के कैमूर में होली में प्रेमिका को रंग लगाना प्रेमी को महंगा पड़ा। युवक आखिरकार शादी के बंधन में बंधना पड़ा। युवती के परिजनों ने दोनों को खेत में एक साथ देख लिया और पकड़कर पुलिस के पास ले गए, जहां समझाने-बुझाने के बाद थाना परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के आटडिह गांव निवासी शेषनाथ राम के पुत्र रोशन कुमार की बहन कैमूर जिले के सुखपुरवा गांव में रहती है। बहन के गांव की लड़की से उसका प्रेम संबंध चल रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार बहन के घर आने-जाने के दौरान रोशन कुमार की पहचान सुखपुरवा गांव में एक लड़की से हो गई। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया। बताया जाता है कि होली के मौके पर रोशन कुमार अपनी बहन के घर आया हुआ था। बुधवार की रात वह अपनी प्रेमिका से मिलने गांव के बाहर खेत में पहुंचा था। दोनों एक साथ थे। इसी दौरान युवती के परिजनों ने दोनों को साथ देख लिया और पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे दोनों घायल हो गए। गांव में इसका हल्ला हो गया।

पकड़े जाने के बाद युवक भागने की फिराक में था। लेकिन,युवती के परिजनों ने युवक पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस बीच युवक अपने परिजनों से बात करने की बात बताकर वहां से अपने गांव चला गया। देर तक नहीं लौटा तो युवती के परिजन उसे लेकर मोहनियां थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को थाने बुलाया और काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया।