प्रेमी ने बात करना बंद कर दिया, बिहार में प्रेमिका ने दे दी अपनी जान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, संवाददाता, लखीसरायMon, 22 Sep 2025 05:05 PM
बिहार में एक युवती ने लव अफेयर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लखीसराय जिले में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 में सोमवार को एक युवती ने प्रेम-प्रसंग के विवाद के बाद फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इसकी सूचना कबैया थाना पुलिस को दी और घटनास्थल पर कबैया थानाध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ पहुंचे। पुलिस ने मृतका के शव को फंदे से उतारा और जांच शुरू कर दी। मृतिका की पहचान घोसवरी थाना क्षेत्र स्थित बलवा शहरी गांव निवासी अरविंद रजक की 20 बर्षीय पुत्री करिश्मा कुमारी के रूप में की गई हैं।

सूचना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। अचानक हुई इस घटना से छोटी बहन और पूरा परिवार सदमे मे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती तेज-तर्रार थी और अपने परिवार की उम्मीद थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में मृतका की परिजन अनीता कुमारी ने बताया कि करिश्मा हलसी थाना क्षेत्र स्थित राता गांव निवासी बदन साव के पुत्र अमरजीत से प्यार करती थी।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। अमरजीत ने बात करना बंद कर दिया था। सुबह घर के बच्चे स्कूल चले गये और मै भी बाजार चली गई थी। जब बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो बेटे आशीष रंजन ने करिश्मा को फांसी के फंदे से लटकता देखा। उसके बाद उसने फोन कर बताया। वो जब घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि करिश्मा दुपट्टे का फंदा बनाकर उससे लटक रही है। उसके बाद मृतका करिश्मा के पिता अरबिंद रजक को जानकारी दी गई। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

