प्रेमी ने थाने में काटी कलाई की नस, नशीली गोलियां खाई; नाबालिग प्रेमिका संग दिल्ली भाग गया था

मौसी के घर आई किशोरी को आरोपित ने प्रेम-जाल में फंसाने के बाद अगवा कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित नोखा थाने के बलिगांवा गांव की एक दुकान पर बैठा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया।

Bihar Crime News: बिहार के सासाराम में एक प्रेमी युवक ने थाने में आत्महत्या की कोशिश की। शिवसागर पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपित ने हाथ की नस काटकर नशीली दवाइयां खा ली। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आरोपित नोखा थाना क्षेत्र के मेयारी बाजार का 19 वर्षीय अंकित गुप्ता है। वह प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था।

बताया जाता है कि जनवरी 2026 में शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में मौसी के घर आई किशोरी को आरोपित ने प्रेम-जाल में फंसाने के बाद अगवा कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित नोखा थाने के बलिगांवा गांव की एक दुकान पर बैठा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। पुलिस उसे लेकर शिवसागर थाने में पहुंची। इसी बीच मौका पाकर उसने ब्लेड से हाथ की नस काट ली। साथ ही नशीली दवाइयां खा ली।

इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-1 दिलीप कुमार ने बताया कि किशोरी झारखंड के गढ़वा में रहकर पढ़ती थी। वह परीक्षा देने शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के यहां आयी थी। तभी आरोपित ने बहला-फुसलाकर अगवा किया था। दोनों दिल्ली फरार हो गए थे। इस मामले में शिवसागर थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज करायी गई है। आरोपित के होश में आने पर ही विशेष जानकारी मिलेगी।