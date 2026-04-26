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प्रेमी ने थाने में काटी कलाई की नस, नशीली गोलियां खाई; नाबालिग प्रेमिका संग दिल्ली भाग गया था

Apr 26, 2026 08:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मौसी के घर आई किशोरी को आरोपित ने प्रेम-जाल में फंसाने के बाद अगवा कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित नोखा थाने के बलिगांवा गांव की एक दुकान पर बैठा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया।

प्रेमी ने थाने में काटी कलाई की नस, नशीली गोलियां खाई; नाबालिग प्रेमिका संग दिल्ली भाग गया था

Bihar Crime News: बिहार के सासाराम में एक प्रेमी युवक ने थाने में आत्महत्या की कोशिश की। शिवसागर पुलिस की गिरफ्त में अपहरण के आरोपित ने हाथ की नस काटकर नशीली दवाइयां खा ली। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आरोपित नोखा थाना क्षेत्र के मेयारी बाजार का 19 वर्षीय अंकित गुप्ता है। वह प्रेम प्रसंग में एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था।

बताया जाता है कि जनवरी 2026 में शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में मौसी के घर आई किशोरी को आरोपित ने प्रेम-जाल में फंसाने के बाद अगवा कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित नोखा थाने के बलिगांवा गांव की एक दुकान पर बैठा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। पुलिस उसे लेकर शिवसागर थाने में पहुंची। इसी बीच मौका पाकर उसने ब्लेड से हाथ की नस काट ली। साथ ही नशीली दवाइयां खा ली।

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इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-1 दिलीप कुमार ने बताया कि किशोरी झारखंड के गढ़वा में रहकर पढ़ती थी। वह परीक्षा देने शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदार के यहां आयी थी। तभी आरोपित ने बहला-फुसलाकर अगवा किया था। दोनों दिल्ली फरार हो गए थे। इस मामले में शिवसागर थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज करायी गई है। आरोपित के होश में आने पर ही विशेष जानकारी मिलेगी।

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किशोरी को भगाकर दिल्ली ले गया था आरोपित

इस मामले में शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह ने बताया कि लड़की का ननिहाल नोखा थाना क्षेत्र में है। आरोपित ने लड़की को प्रेम-जाल में फंसाया और लेकर भाग गया था। दोनों दिल्ली में रहते थे। इसी बीच दोनों के बीच पिछले कई दिनों से आपस में विवाद चल रहा था। दोनों ने आपस में चाकूबाजी भी की थी। जिसके निशान दोनों के हाथ पर हैं। बताया कि आपसी विवाद के कारण दो दिन पूर्व आरोपित दिल्ली से किशोरी संग अपने घर आया था। किशोरी शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित अपने मौसी के घर गई। लेकिन मौसी के परिवार वालों ने उसे अपने यहां रखने से मना कर दिया। कहा कि जब घर से भाग गई हो तो यहां आने का कोई औचित्य नहीं है। उधर, लड़के द्वारा लड़की को परेशान किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस को आरोपित के होश में आने का इंतजार है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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