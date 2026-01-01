Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newslover shot woman and said shadi nahi karne ka yahi anjam hai
शादी नहीं करने का यही अंजाम है..., महिला की कनपटी में गोली दाग बोला आशिक

शादी नहीं करने का यही अंजाम है..., महिला की कनपटी में गोली दाग बोला आशिक

संक्षेप:

हरियो गांव से गुजर रही थी। इसी दौरान उसने कमर से पिस्तौल निकाल कर कनपटी में गोली मार दी। गोली मारते समय उसने कहा कि शादी नहीं करने का यही परिणाम है। घटनास्थल का नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ ने निरीक्षण किया।

Jan 01, 2026 11:57 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आशिक ने यह भी कहा कि शादी नहीं करने का यही अंजाम है। भागलपुर जिले में इस वारदात से सनसनी है। यहां नवगछिया इलाके के झंडापुर थाना क्षेत्र स्थित हरियो गांव में शादी से इनकार करने पर महिला को कनपटी में गोली मार दी गई। महिला भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार यह घटना रात करीब 9 बजे की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला ने बताया कि उसकी शादी 2017 में भवानीपुर के हरि बोल कुमार से हुई थी। उसे दो बच्चे भी हैं, लेकिन हरियो गांव का रहने वाला बाल्मीकि कुमार उस पर शादी का दबाव बनाता था।

ये भी पढ़ें:बिहार में जॉब की बहार, नये साल पर 3 लाख नौकरियां और दस लाख रोजगार

बुधवार की शाम वह हरियो गांव से गुजर रही थी। इसी दौरान उसने कमर से पिस्तौल निकाल कर कनपटी में गोली मार दी। गोली मारते समय उसने कहा कि शादी नहीं करने का यही परिणाम है। घटनास्थल का नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ ने निरीक्षण किया। यह जानकारी नवगछिया पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Crime News Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।