शादी नहीं करने का यही अंजाम है..., महिला की कनपटी में गोली दाग बोला आशिक
हरियो गांव से गुजर रही थी। इसी दौरान उसने कमर से पिस्तौल निकाल कर कनपटी में गोली मार दी। गोली मारते समय उसने कहा कि शादी नहीं करने का यही परिणाम है। घटनास्थल का नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ ने निरीक्षण किया।
बिहार में एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आशिक ने यह भी कहा कि शादी नहीं करने का यही अंजाम है। भागलपुर जिले में इस वारदात से सनसनी है। यहां नवगछिया इलाके के झंडापुर थाना क्षेत्र स्थित हरियो गांव में शादी से इनकार करने पर महिला को कनपटी में गोली मार दी गई। महिला भवानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार यह घटना रात करीब 9 बजे की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला ने बताया कि उसकी शादी 2017 में भवानीपुर के हरि बोल कुमार से हुई थी। उसे दो बच्चे भी हैं, लेकिन हरियो गांव का रहने वाला बाल्मीकि कुमार उस पर शादी का दबाव बनाता था।
बुधवार की शाम वह हरियो गांव से गुजर रही थी। इसी दौरान उसने कमर से पिस्तौल निकाल कर कनपटी में गोली मार दी। गोली मारते समय उसने कहा कि शादी नहीं करने का यही परिणाम है। घटनास्थल का नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ ने निरीक्षण किया। यह जानकारी नवगछिया पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।