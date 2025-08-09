प्यार में मिला धोखा, गर्लफ्रेंड के घर के पास प्रेमी ने खुद को गोली से उड़ाया

पटना जिले के धनरुआ में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के घर के पास जाकर खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी थी, जो प्रेमी को रास नहीं आया। उसके मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो युवक ने अपनी जान ले ली।

बिहार के पटना जिले में एक प्यार में धोखा मिलने पर एक प्रेमी ने गर्लफ्रेंड के घर के पास जाकर खुद को गोली मार ली। घटना धनरुआ के सेवती गांव की है। युवक ने देसी कट्टे से अपने सीने में गोली उतार दी। इससे मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार शाम को हुई घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतक की पहचान सेवती गांव निवासी मनोज पासवान के पुत्र मंजय कुमार के रूप में हुई है। मंजय का गांव की ही एक लड़की से 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले युवती का झुकाव किसी और गांव के ही युवक की ओर हो गया, जिससे मंजय आहत था। उसको पहले ही इस बात की जानकारी मिल गई कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करती है। इस बात को लेकर वह उसे बार-बार समझाता था कि वह उस लड़के से बात न करे।

सोने का लॉकेट गिफ्ट करके लिया था वादा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने तोड़ा तीन दिन पहले ही मंजय ने उसे एक सोने का लॉकेट भी गिफ्ट में दिया था और वादा लिया था कि वह उस लड़के से अब बात नहीं करेगी। प्रेमिका ने भी उससे वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद वह दूसरे आशिक से बात करती रही। यह मंजय सहन नहीं कर सका। शुक्रवार शाम वह अपनी प्रेमिका के घर के पास गया और वहीं पर कट्टा निकालकर सीने में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और मंजय को खून से लथपथ पड़ा देखा। आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई।