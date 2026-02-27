दुल्हन को गोलियों से भून डालने का था प्लान, जयमाला के वक्त प्रेमिका को शूट करने वाले ने उगले राज

पूछताछ में पुलिस को आरोपित ने बताया कि देसी पिस्टल में उसने गई गोलियां भर रखी थीं। दुल्हन को गोलियों से छलनी करने की योजना थी लेकिन, एक गोली के बाद फंस गई जिसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया गया है।

Buxar News: बक्सर में एक दुल्हन को जयमाला के वक्त गोली मारने वाला सनकी आशिक अब पुलिस की गिरफ्त में है। दुल्हन को बिल्कुल नजदीक से पेट में गोली मारने का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। दुल्हन को गोली मारने के बाद सनकी फरार भी हो गया था। लेकिन पुलिस ने अब उसे धर दबोचा है। इस सनकी ने पुलिस को बताया है कि उसकी प्लान स्टेज पर लड़की को गोलियों से भून डालने का था। उसने यह राज भी उगला है कि एकतरफा प्यार में उसने यह सरेआम यह कोहराम मचाया था। बक्सर के चौसा में मंगलवार की रात जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पूछताछ में पुलिस को आरोपित ने बताया कि देसी पिस्टल में उसने गई गोलियां भर रखी थीं।

दुल्हन को गोलियों से छलनी करने की योजना थी लेकिन, एक गोली के बाद फंस गई जिसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया गया है। बता दें कि बीते मंगलवार की रात करीब दस बजे मुफस्सिल थाना के चौसा में आयोजित शादी समारोह में जयमाला के दौरान स्टेज पर ही एक युवक दुल्हन के पास पहुंचा और उसे गोली मार दी। इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गोली मारने के बाद युवक फरार हो गया। इधर, खून से लथपथ दुल्हन को तुरत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

हालांकि गोली मारने वाले युवक की पहचान कर ली गई। गुरुवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस कप्तान शुभम आर्य ने बताया कि दुल्हन को गोली मारने के आरोपी दीनबंधु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह चौसा निवासी रामाशंकर चौधरी का पुत्र है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने बताया कि प्रेम प्रसंग में उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जांच में आरोपित का युवती के साथ एकतरफा प्यार सामने आया है। फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम देने वाले आरोपित पास से एक देसी पिस्टल और एक खोखा बरामद किया गया है।