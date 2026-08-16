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बिहार में शादी में नाकाम प्रेमी का इंतकाम? विवाहित प्रेमिका का कत्ल, गड्ढे में मिली लाश

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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युवती 13 अगस्त से गायब थी। रविवार को उसकी लाश मिली। उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रेमी युवक पर हत्या का आरोप है। 

विवाहित प्रेमिका का कत्ल, गड्ढे में मिली लाश
विवाहित प्रेमिका का कत्ल, गड्ढे में मिली लाश

बिहार के सीतामढ़ी में रविवार की दोपहर एक नवविवाहिता का शव गांव के सरेह स्थित पानी भरे गड्ढे से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने कर दी। सूचना मिलते ही डुमरा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। डुमरा थाना क्षेत्र के गोपनाथपुर गांव की है। उसकी शादी मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के घनश्यामपुर में की गयी थी।

मृतका की पहचान गोपनाथपुर निवासी काजल कुमारी (19) के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतका की मां फूलो देवी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उनकी पुत्री 13 अगस्त की सुबह पशुओं के लिए चारा काटने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के सुमीत यादव उर्फ राजा ने झूठा प्रलोभन देकर उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया।

लड़की को वापस करने का वादा किया था

इस मामले में रामविनय राय, रवि कुमार, सुनीता देवी, अंजनी देवी सहित अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। डुमरा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि आरोपितों ने पहले युवती को वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में गाली-गलौज और धमकी देने लगे।

आरोपी पर पूर्व से आपराधिक केस

आवेदन में यह भी आशंका जताई गई थी कि युवती की हत्या की जा सकती है अथवा उसे गलत लोगों के हाथों बेच दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार, काजल का गांव के सुमीत यादव उर्फ राजा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। करीब दो माह पूर्व परिजनों ने उसकी शादी मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर गांव में कर दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि इसी बात से नाराज होकर प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। शव मिलने के बाद से आरोपी और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी राजा के विरुद्ध डुमरा थाना में पहले से भी आपराधिक मामला दर्ज है।

किडनैपिंग का केस पहले से दर्ज है

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि मृतका की मां के आवेदन पर पहले अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

ज्ञान रंजन की रिपोर्ट

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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