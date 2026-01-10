गोपालगंज में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या के बाद तनाव, पुलिस पर भी हमला

संक्षेप: गोपालगंज जिले के कटेया में शुक्रवार देर रात गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक युवक की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की बात भी सामने आई है।

बिहार के गोपालगंज जिले में गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक प्रेमी की हत्या कर दी गई। वारदात कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में शुक्रवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद युवक के शव को गांव के ही एक खेत में फेंक दिया गया। शनिवार तड़के युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान इसी गांव के निवासी कांग्रेस कुशवाहा के 20 वर्षीय बेटे अनिल कुशवाहा के रूप में हुई। परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गांव में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस पर हमले की बात भी सामने आई है।

युवक का शव मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल सदर अस्पताल, गोपालगंज भेज दिया। मृतक की मां ने बताया कि शुक्रवार की रात भोजन करने के बाद सभी लोग सो गए। इस दौरान अनिल घर से निकल गया। शनिवार सुबह जब वह जगीं तो बेटा कमरे में नहीं मिला।

मां ने बताया कि बेटे से मोबाइल पर कॉल करने पर भी संपर्क नहीं हो सका। कुछ देर बाद एक ग्रामीण ने सूचना दी कि अनिल का शव खेत में पड़ा हुआ है। परिजन ने प्रेम-प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अनिल का गांव की ही एक युवती से पिछले दो-तीन सालों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी।

परिजन के अनुसार युवती कई बार अनिल के घर आकर मंदिर में शादी करने की बात भी कह चुकी थी। आरोपों के बाद पुलिस की टीम ने कथित प्रेमिका के घर दबिश दी तो उसके घर वालों ने बताया कि अनिल रात में उनके घर आया था और वहीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, शव को खेत से शव बरामद किया गया। पुलिस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ आनन्द मोहन गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।