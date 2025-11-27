Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsLover left home at his girlfriend call shot dead in Gayaji after being tied up
गर्लफ्रेंड के बुलावे पर घर से निकला प्रेमी, गयाजी में हाथ-पैर बांध गोली मारकर हत्या

संक्षेप:

गयाजी जिले के कोंच में गुरुवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह गर्लफ्रेंड के बुलावे पर घर से निकला था। परिजन ने आरोप लगाया कि प्रेमिका के घर वालों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। 

Thu, 27 Nov 2025 06:40 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कोंच (गयाजी)
बिहार के गयाजी जिले में गुरुवार को 20 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक के हाथ-पैर बांधकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक की पहचान टिकारी के काजी बिगहा गांव निवासी संजय यादव के रूप में हुई है। उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गर्लफ्रेंड के बुलावे पर गुरुवार सुबह वह घर से निकला। फिर कोंच थाना क्षेत्र के ददरेजी-बिजहारा बधार में उसकी हत्या कर दी गई। परिजन ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका के घर वालों ने संजय को जान से मारने की धमकी दी थी।

यह घटना गुरुवार सुबह साढ़े 8 बजे की है। खून से लथपथ संजय यादव को पैर बंधे हालत में ही कोंच अस्पताल ले जाया गया। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे गयाजी एनएमसीएच रेफर कर दिया गया। एनएमसीएच में उसकी मौत हो गई।

मृतक के मंझले भाई नवल कुमार ने बताया कि चार भाइयों में संजय सबसे छोटा था। उसके पैर बांधकर दो गोलियां मारी गईं। इसके बाद बाइक से उसे खींचकर आरोपी ले जा रहा था। इसी बीच धान काट रही महिलाओं ने शोर किया तो हमलावर हवाई फायरिंग कर भाग निकला।

भाई ने बताया कि संजय कोंच थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था। कुछ दिनों पहले प्रेमी और प्रेमिका घर से भाग गए थे। शादी करके वे 15 दिन बाहर रहे थे। लड़की के घर लौटने के बाद उसके परिवार वालों की ओर से संजय एवं उसके भाइयों को धमकी दी जा रही थी।

मृतक संजय, टिकारी प्रखंड के काजीबिगहा गांव का रहने वाला विनेशी यादव का पुत्र था। उसके पिता का ददरेजी बाजार में भी एक मकान है। उसी मकान में उसका बड़ा भाई बाइक सर्विसिंग का दुकान चलाता है। दुकान पर अपने भाई के पास आता-जाता था।

घटना की सूचना पर पहुंची एसएफएल की टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया। एसआई संजय कुमार ने बताया कि एसएफएल ने घटनास्थल से खून के नमूने सहित अन्य सैंपल एकत्रित कर अपने साथ ले गई है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। मृतक के परिवार की ओर से लिखित बयान मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी की है।

प्रेमिका के बुलावे पर गया था बधार

चर्चा है कि संजय का कोंच थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले युवक संजय ने अपने प्रेमिका को अपने साथ लेकर किसी अन्य स्थान चला गया था। सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के बाद लड़की वापस घर आ गई। लेकिन संजय उसे नहीं भूल पा रहा था।

कहा जा रहा है कि गुरुवार को प्रेमिका के बुलावे पर युवक संजय जैसे ही ददरेजी बाजार से बिजहारा बधार की ओर गया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। पैर को रस्से से बांधकर माथे एवं हाथ में गोली मार दी।

गोली की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां खून से लथपथ संजय गिरा पड़ा था,पैर उसका रस्से से बंधा हुआ था। उसी स्थिति में उसे कोंच अस्पताल लाया गया। जहां उसके पैर से रस्सा खोला गया। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद गया रेफर कर दिया। एनएमसीएच में इलाज के क्रम में कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया।

लेखक के बारे में

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
