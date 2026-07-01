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आशिक ने गर्लफ्रेंड के 5 साल के मासूम भाई को मार डाला! घर के पास ही फेंकी लाश

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, नवीनगर (औरंगाबाद)
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औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड में एक आशिक ने कथित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड के 5 वर्षीय मासूम भाई की हत्या कर दी। आरोपी मृतक की बहन को भगाकर ले गया था। लड़की के परिजन उसे बरामद कर वापस अपने घर ले आए थे, इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था।

आशिक ने गर्लफ्रेंड के 5 साल के मासूम भाई को मार डाला! घर के पास ही फेंकी लाश

बिहार के औरंगाबाद जिले से 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बहन के आशिक ने ही मासूम की हत्या कर उसके शव को घर से 200 मीटर दूर फेंक दिया। परिजन बच्चे को खोजता रहा, बुधवार सुबह सुबह उसकी लाश पुलिस ने बरामद की, तो सनसनी फैल गई। मामला नवीनगर प्रखंड स्थित टंडवा थाना क्षेत्र के मोहरी ईटवा गांव की है। पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक की पहचान मोहरी ईटवा गांव निवासी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी के 5 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ कुमार के रूप में हुई है। उसका शव घर से 200 मीटर दूरी पर झाड़ियों में बुधवार सुबह मिला। सिद्धार्थ मंगलवार तड़के से अपने घर से लापता था। परिजन ने टंडवा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें धनसेवक कुमार उर्फ निकेश और उसके माता-पिता पर अपहरण का आरोप लगाया गया था।

12 दिन पहले बच्चे की बड़ी बहन को भगा ले गया था आरोपी

बताया जा रहा है कि धनसेवक का घर मासूम के पड़ोस में ही है। सिद्धार्थ की बड़ी बहन से उका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक 12 दिन पहले सिद्धार्थ की बहन को घर से भगा ले गया था। इसके बाद लड़की के परिजन ने उसकी खोजबीन की। फिर उसके 3 दिन बाद खोजकर लड़की को अपने घर ले आए थे। इसके बाद लड़का और लड़की के परिवार के बीच विवाद हो गया।

5 साल के मासूम सिद्धार्थ का शव यहीं झाड़ियों में मिला

सिद्धार्थ मां का आरोप है कि 30 जून तड़के जब घर में सभी लोग सो रहे थे, तब आरोपी धनसेवक उनके मासूम बेटे को उठाकर ले गया। घर वालों ने उसकी तलाश की। जब कहीं पता नहीं चल पाया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

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आरोपी ने कबूला जुर्म

इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर धनसेवक उर्फ निकेश को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फिर उसकी निशानदेही पर बुधवार सुबह मासूम बच्चे का शव झाड़ियों से बरामद किया गया।

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

5 साल के मासूम बच्चे की हत्या के बाद मौके पर जुटी भीड़

एसडीपीओ, अंचल पुलिस निरीक्षक समेत पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉयड को भी बुलाया गया।

दूसरी ओर, पीड़ित परिवार न्याय और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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